2026藍白合？黃呂錦茹：國民黨自己要努力

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）2026年台北市長選舉，藍白是否可能合作，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天說，藍白合不合是一回事，最重要的是自己要努力；2024年總統選舉，國民黨希望跟民眾黨合，但是那種盼望、期待是不可靠的，到最後還是要走自己的路。

國民黨台北市黨部上午舉辦新春團拜活動，台北市長蔣萬安、國民黨秘書長黃健庭、國民黨立委羅智強、許宇甄，與黃呂錦茹等人都到場參加，與國民黨黨工、幹部拜年致意。

蔣萬安致詞時表示，每次選舉期間，堅守崗位的所有黨工、幹部都非常辛苦，默默付出並凝聚力量，他深深表達感謝；這次總統大選雖然結果不如人意，但大家都盡了全力，而立法院席次大有斬獲，成為多數，不能辜負人民託付，要展現監督力量。

蔣萬安說，希望展開雙臂迎接優秀新血，從立法院到地方議會，都需要年輕、優秀人才加入。

黃呂錦茹說，2022年台北市長選舉三腳督，蔣萬安還是贏了14多萬票，最重要的是國民黨提出的產品夠好。

黃呂錦茹受訪時被問到，2026年台北市長選舉可能又是三腳督局面，藍白合是否成為選項，她對此表示，合不合是一回事，最重要的是自己要努力。

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談及2024總統選舉，黃呂錦茹表示，國民黨眼巴巴的希望跟民眾黨合，但是那種盼望、期待是不可靠的，最後還是要走自己的路，雖然最後沒有勝選，但立委比上屆多了19席，所以從2022年至2024年，國民黨是進步的，要給黨主席朱立倫掌聲。

黃呂錦茹認為，這次大選不算失敗，因為大家都盡力了，都看到對方及自己的優缺點，希望國民黨日後能夠像這次選戰，有更多青年加入。她也透露，這次選後已經有些海外高科技業年輕主管與她接觸，探詢加入國民黨、未來參選的可能性。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130216