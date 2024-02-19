日本自民黨參議員拜會 民進黨期許2加2交流順利

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（中央社記者葉素萍台北19日電）日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今天拜會民進黨；民進黨代理秘書長楊懿珊說，未來民進黨政府會持續致力於深化兩國間的合作關係；雙方期許今年度的「2+2」民進黨與自民黨國會議員政策交流會，順利且成功進行。

民進黨今天發布新聞稿表示，日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖拜會民進黨，並由民進黨代理秘書長楊懿珊、國際部主任李問及副主任邱雯莉接見。

楊懿珊表示，黨主席賴清德當選後接見的第一個訪問團就來自日本，顯見台日兩國情誼深厚、關係密切。北村經夫曾任日本參議院外交防衛委員長、堀井巖曾任日本外務副大臣，2人數度訪台，是台日夥伴關係重要的推手。

楊懿珊指出，過去日本前首相安倍晉三對台灣多次公開表達力挺，以及首相岸田文雄針對台灣發言，都讓台灣人民感動。未來民進黨政府會持續致力於深化兩國間的合作關係，讓台灣議題能讓全世界更關注，以遏止中國使用非和平的手段破壞現狀。

楊懿珊表示，民進黨不管在任何時候對守護台灣的民主以及維護區域的和平穩定擁有最高堅持，這是台灣對印太區域乃至世界的責任。

李問表示，台灣跟日本同樣經常受到天災地變的威脅，也希望在救災、消防、海巡等，在人道救援的共同演練，有更多的合作。李問也說，台灣年輕世代希望看見台日雙方更多關於環境保護與文化創意產業的交流。

北村經夫及堀井巖表示，日本與台灣是有共同價值觀的朋友，今年初能登半島地震發生時，總統蔡英文、副總統賴清德第一時間發表慰問，台灣民間提供善款，代表日本與台灣是患難見真情的好朋友，希望為了區域穩定，台日能提升友善關係。北村經夫說，這屆立法院有不少年輕的立法委員，希望民進黨與自民黨的青年能有更多交流。

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民進黨說，雙方針對國會外交、海巡發展、假訊息防治等議題深入交流，盼望在台日共同面臨挑戰及機會，持續加強合作；並加強連結台、日、美、澳洲等理念相近國家，創造更多元的交流平台。

民進黨表示，堀井巖過去多次代表自民黨參與台日執政黨「2+2」會談，成功促進台日在外交與防衛政策及議題上的深度交流，雙方也期許今年度的「2+2」民進黨與自民黨國會議員政策交流會，順利且成功進行。（編輯：林興盟）1130219