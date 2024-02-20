思鄉情切？加拿大台灣移民20年內移出近4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）加拿大統計局最新研究顯示，加拿大移民有逾15%在移入加國後的20年內，選擇回流出生國或移往他國；其中，台灣出生的加國移民外移比例高達37.5%，僅次於美國出生的加國移民。

研究分析指出，來自生活水平與加拿大相似國家的移民，更有可能移出；即使在抵達加拿大多年後，這些國家可能仍對其國民具有強大吸引力。

加拿大統計局官網2月初公布的「移民移出研究報告」（Emigration of Immigrats Study）選擇了20個最常見的加拿大移民出生國，根據1982年至2017年持續追蹤數據，建立出移民原籍國與移民移出加拿大傾向之間的關係。結果發現，不同出生國的移民入境加拿大後的外移傾向，差異非常大。

被列入統計的20個加拿大移民出生國，約佔加拿大移民人口的70%。台灣、美國、法國、香港，都有超過30%在入境加拿大後的20年內移出加拿大；移出比例前5名以美國40%最高，台灣37.5%次之，法國34.7%，香港30.1%，黎巴嫩26.9%。

相較之下，出生於菲律賓、越南、斯里蘭卡或牙買加的加拿大移民，只有不到10%在移入加拿大多年之後，又移出加拿大。

研究認為，原居國生活水平與加拿大相近，是造成部分移民移出加拿大比例特別高的一大關鍵。研究以美國和法國生活水平也很高為例證明此觀點，同時提到美加地理位置相近，可能鼓勵了出生於美國的移民再次外移。

另一個關鍵作用力較可能發生在來自香港和黎巴嫩的移民身上。研究分析指出，來自香港或黎巴嫩等地移民可能在政治不穩定情況下，被允許進入加拿大；他們可能有更複雜的移民策略，所以會出現先入境加拿大定居、之後再離開的不同遷移階段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

持續關心加拿大多元文化現狀的台灣移民、建築師謝樹榮向中央社表示，這份調查報告並沒有提到台灣移民強烈關心台灣內政的特殊情結，此外，台灣僑務部門對僑民的加持照顧增加了僑民對祖國的向心力，可能也是促成台灣僑民回歸的因素。

謝樹榮指出，加拿大各地台灣移民社區組織發展規模、聯結和利用當地公共資源的能力，遠不如同樣具有60年社區歷史的其他移民族裔，這份研究或許解釋了為何不同族裔發展如此不同的原因。（編輯：韋樞）1130220