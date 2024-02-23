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對台假訊息不斷 調查局出書剖析習近平時期認知戰

2024/2/23 13:53（2/23 14:31 更新）
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為防範中國藉認知戰擾亂台灣社會秩序，提升人民對認知戰的認識，法務部調查局日前發行專書「習近平時期對台認知戰作為與反制」，25日下午將在2024台北國際書展舉辦第2場講座。（調查局提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年2月23日
為防範中國藉認知戰擾亂台灣社會秩序，提升人民對認知戰的認識，法務部調查局日前發行專書「習近平時期對台認知戰作為與反制」，25日下午將在2024台北國際書展舉辦第2場講座。（調查局提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年2月23日
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（中央社記者謝幸恩台北23日電）調查局表示，為提升人民認知戰意識，發行「習近平時期對台認知戰作為與反制」專書，昨天於台北國際書展辦講座。此書作者劉文斌表示，台灣一直被認知戰攻擊，必須約束不良節點。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，認知戰形式多元、無孔不入，為防範中國藉認知戰擾亂台灣社會秩序，危害國家安全，須提升人民對認知戰的認識，於是發行專書，透過有系統的梳理認知戰的不同手法，提升民眾「識假」能力。

新聞稿指出，此書作者為長年研析兩岸情勢的調查局研究委員劉文斌，受邀與出版社五南文化廣場合作，於台北國際書展舉辦2場專題講座，昨天首場講座交流踴躍，第2場講座將於2月25日下午5時30分舉辦。

劉文斌今天向中央社記者表示，台灣一直被認知戰攻擊，假訊息類別包括真假訊息扭曲、真實具攻擊性的誇大訊息、虛偽無攻擊性的誤傳訊息，並透過4個環節散播，包含真假訊息混合編寫、梗圖、評論帶風向、上傳社交平台發散。

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劉文斌指出，曾有境外敵對勢力透過假帳號混入台灣網路論壇卡提諾，計畫性層層轉傳散布假訊息，並透過在地協力者與特定網紅等訊息節點傳遞，以假亂真，此為認知戰中的關鍵，而台灣的政府須約束不良節點，破壞不良節點信用。

劉文斌舉例，台灣網紅「晚安小雞」透過假影片發布不實訊息，被柬埔寨逮捕，若境外敵對勢力於台灣進行類似行為，台灣的政府須嚴格把關、快速澄清，面對層出不窮的認知戰攻擊，也須教育民眾媒體識讀及辨別訊息真假能力。（編輯：李錫璋）1130223

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