人事總處：軍公教退休金調升程序進行中 3月公告

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（中央社記者賴于榛台北24日電）媒體批評「軍公教退休金調整選後無下文」，行政院人事行政總處今天表示，退休（伍）軍公教人員定期退撫（除）給與的調升行政作業正在進行中，調整金額亦會回溯至今年1月，預計3月公告，報導並非實情。

聯合報今天以評論方式批評「軍公教退休金調整選後無下文」。人事總處透過新聞稿表示，軍公教退撫主管機關國防部、銓敘部、教育部，已依法啟動調整機制，且在1月23日召開專業評估小組第1次會議，將調整退休（伍）軍公教人員定期退撫（除）給與，目前正各自依法定程序，將調整方案報請考試院及行政院會同核定公告。

人事總處表示，相關調整費用也將溯及今年1月，待程序完備後儘速撥補給退休（伍）軍公教人員，盡力縮減物價波動對退休（伍）軍公教人員的影響。

政院官員向中央社記者表示，相關行政程序當然要走，同時有請國防部、教育部、銓敘部在能加快的環節加速，盡快依法回應外界期待。

退休軍公教人員定期退撫給與自民國107年7月1日起，不再隨現職人員待遇調整並明定調整機制，依法是在「中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時」應予調整，或「至少每4年」應予檢討。

至於調整比率，則應由軍公教退撫主管機關共同組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率後，擬具評估報告或調整方案，報請考試院、行政院會同核定公告。

行政院日前說明，去年編列今年度中央政府總預算案時，就匡列新台幣44億元，藉以因應調升方案，並期盼調升方案不低於4%。（編輯：林克倫）1130224