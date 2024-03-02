印度媒體專訪吳釗燮 中國使館抨擊後未下架

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（中央社台北2日電）印度電視新聞頻道「news X」近日專訪外交部長吳釗燮，並以「台灣外交部長」相稱，引發中國駐印度使館不滿，昨天抨擊該頻道為「台獨」張目，嚴重違背一中原則。不過至截稿，該頻道並未下架專訪報導。

中國駐印度大使館官網1日發表聲明，該使館發言人不點名抨擊「news X」為「台獨」和虛假言論張目，嚴重違背一個中國原則，宣稱此舉是完全不可接受的。

使館發言人並稱，一個中國原則的含義是清晰、明確的，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論「台獨」勢力如何歪曲事實、鼓吹「台獨」，都無法改變歷史和法理事實。

使館發言人還稱，所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場。而且，印度還是最早承認一個中國的國家之一。

使館發言人最後稱，敦促印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力提供發聲平台，避免發出違反基本常識的錯誤信號，不要誤導大眾。

外交部1日發布新聞稿表示，吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道「News X」專訪，說明印太情勢及台印關係，強調台灣將致力拓展台印雙邊合作。

針對台灣和印度日前簽署移工合作備忘錄一事，吳釗燮表示，印度是世界最大民主國家，勞動力質量水準均高，同為民主國家的台灣，經濟蓬勃發展，但面臨勞動力短缺的挑戰，因此台印簽署合作備忘錄，將提供雙方更多勞務合作機會。

吳釗燮指出，當前全球局勢凸顯民主與威權體制間的對立，中國不斷透過軍事壓力、經濟脅迫、混合戰及灰色地帶戰略威脅台灣，也在東海、南海威脅日本及菲律賓；此外，中國企圖突破第一島鏈，向太平洋地區擴張勢力，與索羅門群島簽署安全協議即是顯例，也在印度洋沿岸以「珍珠鏈」（string of pearls）戰略擴張影響力。

他強調，獨裁國家有彼此靠攏合流的趨勢，民主國家沒有退路，唯有持續加強合作，共同遏止威權國家聯手擴張。

在此之前，泰國公共電視台去年11月1日專訪吳釗燮，播出後引發中國使館不滿，批該台為「台獨分子」提供散布謬論平台，傷害中國及其人民，是對新聞自由的濫用。其後，泰國公視下架專訪報導。

不過至截稿，「news X」並未下架吳釗燮的專訪報導。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130302