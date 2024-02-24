吳釗燮宴請日本智庫 示警中國藉爭端轉移內部壓力

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）日本智庫「笹川和平財團」訪台，外交部長吳釗燮宴請智庫時指出，中國近來經濟惡化，台灣必須警戒中國藉由製造爭端以轉移國內壓力，盼台美日3國智庫就安全議題加強對話交流，增進彼此對國際情勢的瞭解。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮23日晚宴「笹川和平財團」常務理事兼原信克所率訪團，表達誠摯歡迎之意，訪團成員包括日本台灣交流協會前駐台代表泉裕泰等人。

吳釗燮表示，「笹川和平財團」是日本深具影響力的智庫，長年協助帛琉等南太島國發展基礎建設，有助遏止中國勢力深入南太平洋。

他指出，中國獨裁政權在中國國家主席習近平領導下，近來經濟持續惡化，因此台灣必須警戒中國藉由製造爭端以轉移其國內壓力，盼台美日3國智庫就安全議題加強對話交流，以增進彼此對國際情勢的瞭解。

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兼原信克祝賀台灣月前以民主方式順利完成總統及國會選舉，並指出，中國近年總體經濟及軍事實力持續增強，已對日本及歐美等國構成威脅。他認為，日本在美日軍事同盟的基礎上，應與台灣、韓國、菲律賓、澳洲及歐盟等民主陣營國家共同合作，讓中國清楚認知，如果發動戰爭必將付出極大代價，以有效嚇阻中國採取冒進行動。

外交部表示，訪團於2月20日至24日在台期間，除晉見總統蔡英文外，並拜會國安會秘書長顧立雄及台灣日本關係協會會長蘇嘉全，也與遠景基金會、國防安全研究院等智庫進行交流。（編輯：郭無患）1130224