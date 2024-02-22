吳釗燮：與友邦聖露西亞合作豐碩 感謝挺台參與國際

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）外交部長吳釗燮今天出席友邦聖露西亞獨立45週年慶祝酒會時表示，台灣與聖露西亞在農業、公共衛生等領域的合作成果豐碩，感謝聖露西亞對台灣參與國際組織的支持；聖露西亞駐台大使路易斯則恭賀台灣完成大選，展現民主國家典範。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天晚間應邀出席友邦聖露西亞獨立45週年慶祝酒會。吳釗燮代表政府向聖露西亞政府及人民表達誠摯祝賀，讚揚聖露西亞深厚的自然及文化底蘊，孕育出路易斯（Arthur Lewis）及沃克特（Derek Walcott）2位諾貝爾獎得主。

吳釗燮表示，台灣很榮幸藉由獎學金計畫，與聖露西亞攜手培育下一代優秀青年，並見證他們在各領域發光發熱。

吳釗燮說，台灣與聖露西亞自2007年以來攜手努力，在教育、農業、公共衛生、青年與婦女賦權等領域的合作，均獲致豐碩成果，並感謝聖露西亞對台灣參與國際組織的堅定支持。

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聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）致詞時，恭賀台灣順利完成第16屆總統大選，再次展現台灣身為民主國家的典範，並感謝總統蔡英文執政8年期間，對露國社會發展的堅定支持，體現篤睦邦誼。

路易斯強調，台露兩國共享自由、民主的普世價值，露國將持續深化兩國情誼及各領域的合作交流。聖露西亞是台灣在加勒比海的堅定友邦，兩國長年在醫療、農業、教育、經濟、資通訊、婦女賦權、氣候韌性等領域密切合作、成果豐碩。（編輯：林克倫）1130222