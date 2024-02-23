俄烏戰爭2週年前夕 吳釗燮：自由終將獲勝

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）俄烏戰爭即將屆滿2週年前夕，外交部長吳釗燮今天錄製影片向烏克蘭人民喊話，重申台灣譴責俄羅斯行徑，並支持烏克蘭人民；吳釗燮說，烏克蘭人民的戰鬥精神鼓舞台灣，相信自由終將獲勝。

俄烏戰爭已持續近兩年，外交部晚間在社群媒體Instagram發布影片，部長吳釗燮特別在影片中現身向烏克蘭喊話，重申台灣對於俄羅斯侵略與殘暴行徑的譴責，以及台灣對烏克蘭及其人民的支持。

吳釗燮表示，感謝烏克蘭人民告訴人們何謂戰鬥精神，並深深鼓舞台灣，「自由終將獲勝、願榮光歸烏克蘭」。

俄羅斯在2022年2月24日入侵烏克蘭，引發1945年二戰結束以來歐洲最為慘烈戰爭，不僅涉及烏克蘭的存亡與俄國的命運，也被視為一場民主與專制的決戰。（編輯：林克倫）1130223