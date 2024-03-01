中國向太平洋擴張勢力 吳釗燮：民主國家須加強合作

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）中國企圖突破第一島鏈向太平洋地區擴張勢力，外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪時表示，獨裁國家有靠攏合流趨勢，民主國家沒有退路，必須持續加強合作遏止威權擴張，感謝印度政府多次表達對台海和平穩定的重視。

外交部上午發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道「News X」專訪，說明印太情勢及台印關係，強調台灣將致力拓展台印雙邊合作。

針對台灣和印度日前簽署移工合作備忘錄一事，吳釗燮表示，印度是世界最大民主國家，勞動力質量水準均高，同為民主國家的台灣，經濟蓬勃發展，但面臨勞動力短缺的挑戰，因此台印簽署合作備忘錄，將提供雙方更多勞務合作機會。

吳釗燮說，在中國市場持續低迷之際，已有許多台灣企業計劃從中國出走移往其他國家。印度是台灣企業極佳的市場，加上印度正積極發展半導體產業，而台灣擁有全球半導體產業的最大動能，深信雙方有極大的合作空間。

他指出，當前全球局勢凸顯民主與威權體制間的對立，中國不斷透過軍事壓力、經濟脅迫、混合戰及灰色地帶戰略威脅台灣，也在東海、南海威脅日本及菲律賓；此外，中國企圖突破第一島鏈，向太平洋地區擴張勢力，與索羅門群島簽署安全協議即是顯例，也在印度洋沿岸以「珍珠鏈」（string of pearls）戰略擴張影響力。

吳釗燮強調，獨裁國家有彼此靠攏合流的趨勢，民主國家沒有退路，唯有持續加強合作，共同遏止威權國家聯手擴張。

他指出，國際社會比以往更加意識到台海衝突將對世界產生的重大影響，尤其是經濟衝擊，感謝國際社會持續關注台海情勢，也感謝印度政府多次表達對台海和平穩定的重視。(編輯:黃瑞弘)1130301