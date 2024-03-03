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多倫多台灣之夜 加拿大政要齊賀台灣民主成就

2024/3/3 10:40（3/3 10:51 更新）
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一年一度的多倫多「台灣之夜」活動，今年別開生面地由駐多倫多辦事處同仁眷屬合組太鼓隊，以氣勢十足的擊鼓演出，為活動拉開序幕。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
一年一度的多倫多「台灣之夜」活動，今年別開生面地由駐多倫多辦事處同仁眷屬合組太鼓隊，以氣勢十足的擊鼓演出，為活動拉開序幕。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
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（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）駐多倫多台北經濟文化辦事處昨晚舉辦年度「台灣之夜」，加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱等政要出席，除祝賀台灣完成民主選舉，也讚許台灣面對國際挑戰所展現的韌性與尊嚴，強調將繼續支持台灣並強化台加各領域關係。

「台灣之夜」昨晚在多倫多僑教中心舉行，今年的活動別開生面地由駐多倫多辦事處同仁眷屬合組太鼓隊，以擊鼓演出熱烈拉開序幕；加拿大政要及各界人士等300多人共聚一堂，氣氛熱絡。

駐多倫多辦事處長陳錦玲致詞表示，她在多倫多工作2年半以來，體認到加拿大是個非常了不起的國家，與台灣有很多相似處，彼此享有共同價值觀和國家社會發展方向。

陳錦玲表示，首先，台加致力實踐民主與自由，台灣上個月舉行的總統與立法委員選舉，受到世界各國關注與肯定；其次，台加均重視多元價值，重視原住民文化；此外，台加均致力實現更乾淨綠色未來，努力在2050年前實現淨零排放目標。雙方這幾年均共同承諾在乾淨能源、智慧交通和循環經濟方面加強合作。

陳錦玲指出，這些共同價值觀和發展重點，強化了台加連結與合作，台加去年簽署「投資促進及保障協定」（FIPA），台灣在蒙特婁設立在加拿大第3個總領事館級辦事處，這些都是台加關係非常重要的進展。

加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay），以及聯邦眾議員葉嘉麗（Jean Yip）、蔣振宇（Paul Chiang）、艾薩晰（Ali Ehsassi）等10多名加國政要出席「台灣之夜」，表達對台灣民主發展的肯定。眾議員勞倫斯（Philip Lawrence）也代表保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）致詞祝賀。

馬凱致詞時表示，他在過去27年眾議員生涯中曾5次訪台，去年訪台有幸拜會總統蔡英文及副總統賴清德。

馬凱表示，台灣對世界非常重要，今年1月的總統大選，台灣向世界展示了成熟的民主政治和價值，從地緣政治來看，對維持區域穩定至關重要。

今年「台灣之夜」首度邀集多倫多Maeli Market、鼎泰豐、度小月、文華（Mandarin）、李泉居、台味軒及味香村等七家台菜餐廳，讓來賓體驗珍奶、鹹酥雞、紅龜粿、桶仔米糕、大腸麵線、大腸包小腸等台灣道地美食；慈濟和佛光山也到場推廣友善環境素食。在地書法家潘德章老師應邀現場揮毫，另有佛光山龍獅團、禾登樂集帶來演出，共度充滿台味的台灣之夜。（編輯：陳慧萍）1130303

包括多位加拿大政要在內的與會嘉賓，共同參與駐多倫多辦事處主辦的「台灣之夜」，並合影留念。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
包括多位加拿大政要在內的與會嘉賓，共同參與駐多倫多辦事處主辦的「台灣之夜」，並合影留念。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
加拿大安大略省議員白必勤（Aris Babikian，左1）、侯嘉思（Christine Hogarth，左2）在「台灣之夜」品嚐台灣美食之際，開心試當打菜員，為民眾夾送水餃鍋貼。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
加拿大安大略省議員白必勤（Aris Babikian，左1）、侯嘉思（Christine Hogarth，左2）在「台灣之夜」品嚐台灣美食之際，開心試當打菜員，為民眾夾送水餃鍋貼。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
駐多倫多辦事處長陳錦玲（左2） 與加國政要共同參與佛光山龍獅團為「台灣之夜」表演的「采青」段落。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
駐多倫多辦事處長陳錦玲（左2） 與加國政要共同參與佛光山龍獅團為「台灣之夜」表演的「采青」段落。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年3月3日
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