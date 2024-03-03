蔡總統：爭取辦理2029年世界羅浮大會 讓台灣走向國際

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（中央社記者賴于榛台北3日電 ）總統蔡英文今天出席「中華民國童軍總會113年三五童軍節慶祝大會」時表示，為讓台灣走向國際、世界看到台灣，中華民國童軍總會將積極爭取辦理2029年世界羅浮大會。

中華民國童軍總會民國113年三五童軍節慶祝大會今天在陽明山七星苗圃休憩園區舉行，身兼童軍總會會長的蔡總統、行政院副院長暨童軍總會理事長鄭文燦，以及教育部長潘文忠皆出席致詞並頒獎。

蔡總統致詞時表示，童軍運動有超過100年歷史，很高興過去8年參與童軍的成長，也見證童軍總會和各級童軍的努力和進步，近年來，童軍夥伴除了是國內社會服務的一大助力，在國民外交上也扮演重要角色，童軍運動已經是現代社會重要的一項青少年運動。

蔡總統說，台灣的羅浮童軍和服務員，積極參加各種國際童軍活動；明年，童軍總會也將主辦第28屆亞太區童軍領袖會議，以及爭取辦理「2029年世界羅浮大會」，希望大家發揮童軍精神、團結合作，讓活動順利舉行，讓世界看到台灣的活力和貢獻。

蔡總統也勉勵大家與國際童軍夥伴交流時，多多認識新朋友與不同文化，相信這都會是成長路上珍貴的養分，也感謝童軍總會積極辦理各項活動，陪伴童軍夥伴走向世界，也讓世界走進台灣，期許大家繼續秉持「智、仁、勇」的核心價值，為台灣社會帶來更多正面力量。

蔡總統指出，感謝潘文忠支持，讓陽明山童軍露營場成功轉型發展，成為童軍教育的重要場地，相信未來鄭文燦一定會帶領童軍總會持續進步發展，吸引更多人加入童軍的行列。

鄭文燦致詞表示，陽明山童軍露營場在蔡總統及潘文忠支持下，整理得非常好，希望未來能是國際級童軍訓練營地；而台灣6年未舉辦童軍大露營，今年7月將在台南走馬瀨農場舉行第12次童軍大露營，估計國內外報名人數會超過萬人，活動正緊鑼密鼓籌備中，相信會是充滿友誼、挑戰、回憶的大活動。

鄭文燦說，台灣今年8月會到埃及參加世界童軍領袖會議，期盼爭取2029世界羅浮童軍大會，一旦成功，將是台灣睽違25年再度舉辦。

活動結束後，媒體詢問鄭文燦對於未來規劃，以及是否再度參選桃園市長等問題，鄭文燦並未回應；而對於未來是否留任內閣，潘文忠受訪時則說，這是總統當選人賴清德以及新任行政院長的權力。（編輯：蘇志宗）1130303