百年前日皇太子在台植櫻 櫻花返鄉深化台日友好

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）由台日民間合力推動的昭和天皇櫻花返鄉活動，4日在靜岡縣小國神社及山梨縣的北口本宮富士淺間神社舉行種植與揭碑儀式。駐日代表謝長廷受邀出席表示，希望植櫻能擴大台日友好交流。

台日民間人士自2019年推動昭和天皇裕仁櫻花（簡稱昭和櫻）返鄉活動，將1923年裕仁以攝政宮皇太子身分在台種植的櫻花由「台灣櫻花返鄉會」協助分株，再將分株苗木送到日本栽種。

4日在靜岡縣周智郡森町一宮的小國神社及位於山梨縣富士山吉田口登山道路口的北口本宮淺間神社，舉行櫻花返鄉種植及揭碑儀式。日台友好櫻里歸（返鄉）文化交流會代表理事原田義昭、全日本台灣連合會會長趙中正等人參加。

小國神社宮司打田文博現場介紹，小國神社所在地又稱遠州森町，日治時期創辦台灣製糖株式會社（現今台糖）的鈴木藤三郎，以及在日本推廣台灣烏龍茶的台灣製茶試驗場首任場長藤江勝太郎，都是遠州森町出身的人士，所以遠州森町與台灣淵源深。

山梨縣北口本宮淺間神社則是位於富士吉田市上吉田，地處富士山吉田口登山道起點，是「富士山-信仰對象與藝術源泉」構成資產之一，作為「富士山城」的一部分，被登記為世界文化遺產，神社歷史逾1900年。

謝長廷受邀出席植樹及揭碑儀式致詞時表示，能將台灣櫻花種植在具有深遠歷史關係的土地上，深表感謝，希望利用植櫻的機會能擴大台日友好交流。

謝長廷也在臉書發文寫道：「小國神社對於昭和櫻返鄉活動非常重視，特別以隆重儀式接待並提供土地空間，強調應重視過去的歷史關係，利用植櫻的機會擴大和台灣的友好交流。」

趙中正感謝參與「日台友好櫻里歸文化交流會」事業的張茂森邀請他一同參與活動，他相信這項活動能強化台日的友好羈絆，也期盼台日能建立如同家人般的關係。

他祈求小小的台灣櫻花樹能在遠州森町的小國神社順利成長，代代相傳。

櫻花返鄉至今在日本全國6處種植，今年還預定在茨城縣水戶市、熊本縣種植。（編輯：張芷瑄）1130305