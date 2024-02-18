慶台灣留學制度50週年 留台日生齊聚一堂

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）駐日代表處17日舉辦「台灣留學制度50周年」紀念活動，聚集上百名曾赴台灣留學的日本人，回憶留學時過往，像是另類的同學會。駐日代表謝長廷說，赴台灣留學的日本學生人數逐年增長，這是台日關係日漸緊密的象徵。

從教育部1973年宣布海外留學生制度起，截至2023年滿50年。謝長廷致詞表示，在留學制度實施之前，能赴台灣的大學研習的只有政府獎學金生、基於條約或協議赴台的留學生、外國政府派遣到台灣學習的學生，或是華僑子弟等，人數非常少。但留學制度實施以來，台灣各大學每年招收的海外留學生人數逐年增加。

他說，其中前往台灣留學的日本學生人數，從1973年的141人，到COVID-19疫情爆發之前、2019年的1萬968人，在這50年間顯著增加。在台灣高等教育水準受到認可的同時，也象徵台日關係緊密化。

有台灣留學經驗的日本人組成的「台友會」每年聚會，並協辦這次活動。當中有人在台灣的大學取得學位，也有人在台大、師大或成大的語言中心短期進修中文，因而與台灣結緣。

謝長廷頒發感謝狀給台友會會長石毛才次郎，感謝他們的付出。他在臉書（Facebook）發文表示，台友會成員現在分別在教育界、商界、文化界等長期推動台日交流，「希望他們能把友好關係傳承給下一代，讓彼此的互助和交流作為世界典範」。

曾任駐中國和印度大使的谷野作太郎出席活動，回憶他在留學制度實施之前赴台灣留學的時光，並期許台灣站在亞洲最前線、繼續守護自由與民主主義，也期盼台日關係更加發展。（編輯：郭中翰）1130218