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「膚色相近」言論惹議 許銘春致歉：沒歧視任何族群

2024/3/5 10:19
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（中央社記者陳俊華台北5日電）台灣與印度簽署移工合作備忘錄，勞動部長許銘春日前提及「膚色相近」等語遭疑歧視。許銘春今天說，發言不夠精準造成紛擾、誤解，她會檢討並表達歉意，但強調她對任何族群絕無歧視意思。

台灣引進印度移工，在總統大選前一度引發選舉激烈政治攻防，2月16日雙邊終於完成MOU簽署，許銘春2月29日接受網路節目「齊有此理」專訪談及此事時說到「膚色相近」等語，遭外界認為是歧視言論。

立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。國民黨立委黃仁質詢時質疑許銘春日前是失言，內心裡潛在對部分族群的歧視。

許銘春答詢時說，她要澄清當天「膚色相近」的說法，真的沒有要歧視任何族群的意思，通篇訪問可以看出她是肯定印度移工的素質與工作表現，期待民眾也能了解，讓雙方勞務合作能夠順利。

許銘春表示，因為這樣的發言不夠精準，造成外界誤解，她會檢討，造成紛擾也表達歉意；但她要強調，任何勞工政策對本勞、外勞，都是平等對待，絕對不會有歧視的意思。

另外，黃仁也播放一段原住民國中生在校園中遭霸凌的影片，並要求行政院儘速制定反族群歧視法、促進族群平等法。

陳建仁表示，看完影片他相當難過，在學校內做好教育相當重要，所有族群都應該平等並互相尊重，欣賞彼此間的差異。

陳建仁說，反歧視、反霸凌是他100%贊成的，台灣是個多元文化的國家，要彼此互相尊重；反歧視法已列為政府優先辦理的人權項目，行政院人權及轉型正義處正在負責研擬，他會要求加速辦理。（編輯：張均懋）1130305

#許銘春
#陳建仁
#移工
#黃仁
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