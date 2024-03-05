外交部：印度勞工不分族裔 符合資格台灣都歡迎

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（中央社記者吳昇鴻台北5日電）台灣與印度簽署移工合作備忘錄，勞動部長許銘春提及「膚色相近」遭批評。外交部今天表示，印度勞工不分族裔背景，只要符合招募資格及產業需求，台灣都歡迎，且會受到公平對待與法律保障，希望民眾支持台灣持續與印太區域夥伴展開實質交流。

台灣引進印度移工在總統大選前一度引發選舉激烈政治攻防，2月16日雙邊終於完成MOU簽署，但許銘春日前接受網路節目專訪談及此事時說到「膚色相近」等語，遭外界認為是歧視言論。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天在例行記者會上表示，台灣與印度2月16日完成簽署雙邊勞工合作備忘錄，有助於兩國人民交流，解決台灣產業面臨的缺工問題，實為互惠互利的安排。

陳俊吉指出，印度勞工不分族裔背景，只要符合招募資格及產業需求，台灣均表歡迎，也會受到公平對待與法律保障，政府在推動台印度勞務合作期間，會持續就引進印度勞工的數額、專長及引進行業別等進行討論與規畫，務求周延。

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陳俊吉說明，近日政府單位在國內社會溝通上有未盡妥適的說法，導致國內社會、印度友人或國際上有所批評情形，政府對此表達誠摯歉意，也會虛心檢討改進。

陳俊吉表示，台灣是一個具有容忍歧見、包容多元聲音的蓬勃公民社會，台灣尊重印度的多元豐富文化，珍視雙邊人民友誼，致力促進兩國文化交流與相互瞭解，以提升台印度雙邊合作夥伴關係，希望民眾支持台灣走入國際，持續與印太區域夥伴展開實質交流，創造互惠互利的交流。（編輯：林淑媛）1130305