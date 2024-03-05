謝國樑批邪惡且貪婪 林右昌：遺憾、不應模糊焦點

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（中央社記者陳俊華台北5日電）基隆市長謝國樑今天指內政部長林右昌邪惡且貪婪。林右昌說，謝國樑的說法讓他覺得遺憾，謝國樑特別去扯基隆城際轉運站不是客運業者，但協力廠商其實是國光客運，不該模糊焦點。

繼昨天指基隆城際轉運站權利金涉圖利廠商後，基隆市長謝國樑今天說，城際轉運站營運方是生技公司，沒有運輸或商場背景，其中有「貓膩」，前市長林右昌是邪惡且充滿貪婪的政治人物。

立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。林右昌受訪時表示，城際轉運站一開始是邀請客運業者經營，但業者認為13個月台遠高於基隆需求，且需維護管理公共空間、戶外空間會虧錢，因此流標4次；最後好不容易有業者結合國光客運投標，其實是要有勇氣的。

林右昌說，這不能跟東岸商場比，更不能跟台北的京站、市府轉運站來比，上面都是大型商場、百貨公司，這是「拿芭樂比大蘋果」，城際轉運站只有月台和候車空間，以及12席公車候車亭，商業空間很少。

林右昌表示，城際轉運站權利金部分，謝國樑「又在鬼扯」，全國許多轉運站都是政府編列預算補貼，就算是新北市板橋轉運站如此優越條件，固定權利金也是每年50萬元，希望謝國樑不要一再「拉我來救援他」，應該回應社會的質疑。

林右昌說，昨天基隆市議會有國民黨籍議員提到他執政時將OT（營運、移轉）改ROT（增建、營運、移轉），這是完全錯誤的說法，當初東岸停車場是基隆之恥，根本沒有商場，因此促參案是希望以一定會賺錢的停車場，來帶動商場營運。

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林右昌表示，如果廠商有停車場跟商場經營能力當然很好，因此很多投標廠商都有提出軟硬體增改建計畫，「我印象所及，甚至還有說要在東岸停車場蓋摩天輪的」，且當時在基隆市議會也充分報告說明，現在卻為政治操作，拿出來模糊焦點、轉移視聽。

林右昌強調，請謝國樑自己好好面對社會的質疑，不要再扭曲是非，用很多片段、不完整的資訊，企圖扭曲、轉移焦點。（編輯：翟思嘉）1130305