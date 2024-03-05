退輔會將出訪歐洲退伍軍人組織 拓展國際友台空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北5日電）為深化與國際退伍軍人合作，退輔會副主委傅正誠去年底赴日本，與當地退伍軍人團體交流照護政策，退輔會今天預告，今年規劃出訪歐洲具相同民主價值的退伍軍人組織，強化交流機制、拓展國際友台空間。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，明天上午將赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢，業務報告書下午已送抵立法委員辦公室。

針對深化與國際退伍軍人交流合作的進度，退輔會在報告書中指出，為強化與各國退伍軍人組織交流，退輔會於民國111年1月外派人員赴美，輔導海外榮光會、凝聚榮僑向心、協助推展國民外交，強化與美國退伍軍人社團聯繫，運用對國會政治影響力，推動各項友台法案。

退輔會表示，美國退伍軍人相關協會年度大會於每年7、8月召開，總統蔡英文（108、112年）及馮世寬（110年）於年會開幕式時以預錄方式表達對各友台組織祝福，並分別由退輔會副主委等人出席，於會中籲請各退協支持台灣民主自由與安全穩定，期對台灣外交拓展得到實質效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

退輔會提到，副主任委員傅正誠也在去年12月出訪日本退伍軍人團體「日本安全保障戰略研究所及隊友會」，針對台日兩國退伍軍人照顧政策交流，並參訪日本東京地區「白金之森」長照中心，透過座談實地參觀設施交流，作為榮家照護及運作方式參考。

退輔會也預告，今年規劃出訪歐洲具相同民主價值國家退伍軍人組織，強化退輔交流機制，拓展國際友台空間。（編輯：林興盟）1130305