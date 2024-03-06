邱太三：陸方若釋善意 不排除提早調整禁團令

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）陸委會主委邱太三今天表示，兩岸團體旅遊是基於「對等原則」推動，然而陸方迄今仍未開放陸客團來台。若對岸釋出善意、兩岸氣氛良性發展，台灣不排除提早進行適當調整。

立法院內政委員會6日邀請大陸委員會主委邱太三就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告。

邱太三說，台灣為釋出善意，自去年9月1日起開放第三地陸客來台觀光，截至今年2月29日，申請人次逾7萬5千人次，入境人數逾4萬2千人次；同時，去年11月交通部著手規劃於今年春節前宣布恢復旅行社組團赴陸旅遊的具體內容。

然而中國大陸至今未就陸客旅行團來台進行安排。根據中國大陸文旅部去年1月20日、3月10日及8月10日公布3批試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出境團體旅遊和「機加酒」業務的名單，共計138個國家，並公布自去年2月6日起，全面恢復中國大陸與港澳的團體旅遊和「機加酒」業務經營活動，在相關的公告中，台灣均未納入開放名單。

邱太三指出，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式等，考量整體情勢不利台灣的國家利益。另一方面，「反間諜法」造成台灣民眾赴陸人身安全風險增加，卻無有效機制可處理等因素，於是交通部於今年2月7日對外宣布，原規劃自3月1日起恢復台灣旅行業組團赴陸旅遊的作業暫難執行。

邱太三表示，台灣歡迎兩岸「對等」開放觀光，而非單方面解禁。關於兩岸團體旅遊的後續推動，若對岸願釋出善意，兩岸氣氛良性發展，台灣不排除提早進行適當調整。

他強調，恢復兩岸觀光交流，政府將依「循序漸進，對等開放」的原則，確保兩岸觀光交流有序開展，期待兩岸雙方共同努力、減少阻礙、創造條件。陸委會將與交通部等相關機關持續依整體情勢進行評估，並做好相關工作。（編輯：唐佩君）1130306