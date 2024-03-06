韓國瑜接見韓國駐台代表李殷鎬 盼強化雙邊交流

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（中央社記者范正祥台北6日電）立法院長韓國瑜今天接見駐台北韓國代表部代表李殷鎬時表示，希望台灣和韓國在經濟、貿易、體育等各方面加強交流；李殷鎬說，台韓是彼此重要貿易夥伴，雙邊觀光及商務交流頻繁，相信日後韓國重要人士也將陸續造訪台灣。

李殷鎬一行到立法院拜會韓國瑜，國民黨立委林德福在場作陪。韓國瑜向李殷鎬表達歡迎，並於會前開放媒體拍照後，進行閉門會談約30分鐘。會後立法院發布新聞稿，說明雙方會晤情形。

立法院新聞稿指出，韓國瑜談話時，首先提及自己名字中有「韓國」二字，與韓國特別有緣，且在學生時期認識許多韓國朋友。今日有朋自遠方來不亦樂乎，特別歡迎李殷鎬來到立法院。

韓國瑜指出，台灣是韓國第6大貿易夥伴，韓國是台灣第4大貿易夥伴，雙方觀光互訪也快速成長，疫情前（2017-2019年）台韓每年互訪旅客人數都超過100萬人，隨著疫情趨緩雙邊交流升溫，2023年訪台的韓國旅客已達64萬餘人。

他說，希望台灣和韓國在各方面諸如經濟、貿易、體育等進一步加強交流，也期待林德福身為「中華民國與韓國國會議員友好協會」會長，能作雙邊交流的領頭羊，也請李殷鎬協助轉達立法院對雙邊國會互動交流的期許。

李殷鎬表示，感謝韓國瑜撥冗接見，並祝賀韓國瑜榮膺新職，相信在韓國瑜帶領下能看見一個嶄新形象的國會。他還說，韓國瑜大名因有「韓國」二字，早已耳熟能詳。

李殷鎬指出，台韓是彼此重要貿易夥伴，雙邊互訪旅客人數也持續增長，更令其感到意外的是近期數據顯示，泰國向來是韓國國民喜愛的旅遊勝地，沒想到韓國飛台灣的航班遠多於泰國，今年1月份航班已超過2000架次，顯示雙邊觀光及商務交流頻繁，相信日後韓國重要人士也將陸續造訪台灣。

他進一步表示，最重要的是台韓間「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」於2023年12月27日正式生效，相信將為兩國企業課稅優惠帶來助益，促使雙邊商務交流更為熱絡。

另外，李殷鎬提及，韓國將於下個月中旬舉行國會議員改選，選後韓國國會議員台灣親善協會也將重組，將努力扮演韓台雙邊友好橋梁的角色。

林德福說，他規劃於韓國國會改選完成後，台灣親善協會選出新會長後，將與韓方恢復國會議員互訪交流，也期待立法院休會時由韓國瑜率團訪韓進行國會外交。

韓國瑜說，李殷鎬是外交官中少數具有理工背景的人才，首爾大學機械工學系出身，又於美國喬治亞理工學院取得機械工學博士學位，希望具理工背景的李殷鎬發揮理工人紮實、務實、確實的精神，提升台韓雙邊的交流互動。

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李殷鎬回應，感謝韓國瑜美言，過去他也曾參與半導體研究，近期外交關係中尤以技術層面的交流為重，現在包含韓、台、美的三角關係型態的產品持續推出，希望有更多強化三方關係的行業領域加入。

晤談過程中，李殷鎬還說，除科技面向外，觀光文化也是他積極投入的領域，他將更積極向韓國國民推廣台灣的好山好水及人民的好客與熱情，今年也將積極安排拜會各政府機關首長，如果當地區域立委時間允許，也期待能與之深化交流。（編輯：翟思嘉）1130306