提供水銀路燈資料錯誤率高 監察院糾正台電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）監委陳景峻、郭文東及張菊芳今天指出，政府推動水銀路燈落日成效不彰，但自監察院立案調查後，至去年底全台水銀路燈終消失。但監委也指出，台電於調查期間提供資料錯誤率高，因此通過糾正台電公司。

陳景峻、郭文東及張菊芳今天透過新聞稿指出，行政院為推動節能減碳政策，於民國103年11月13日核定水銀路燈落日計畫，期使台灣成為全球第一個全面淘汰水銀路燈國家，並協助地方政府落實節能減碳政策，減輕電費與保固期間維護費等支出。

監委指出，計畫執行期間，經濟部雖公告，自民國106年1月1日起禁用水銀路燈，計畫結束後，原經濟部能源局亦訂定相關檢查作業要點，惟當時能源局未能掌握全台水銀路燈設置情形，並積極督促各市縣政府督導轄內路燈管理機關汰換，且因作業要點有欠周妥，致無檢舉案件，且未啟動相關檢查作業，使全台水銀路燈遲未全面汰換，計畫目的難以達成。

監委指出，公告禁用水銀路燈後，仍有新增或登記者，且有水銀路燈汰換為LED路燈後，未辦理用電變更，而以較高的一般電燈費率繳費，或無路燈未辦理廢止用電，仍持續繳費等浪費公帑。

監委指出，監察院於民國111年10月20日立案調查後，陸續向行政院、經濟部、台電公司、審計部及新竹縣等8市縣政府發出25件函文調閱相關卷證，及詢問經濟部、台電公司與台中市、屏東縣及花蓮縣政府等18位相關主管人員，並在調查期間不斷更新資料及鍥而不捨追蹤後，台電公司路燈台帳系統在112年12月31日已無水銀路燈資料，亦即全台水銀路燈已消失。

但陳景峻、郭文東及張菊芳進一步指出，台電公司歷次提供相關水銀路燈資料來源為台電路燈台帳系統，但截至民國110年10月底提供的資料，錯誤率逾5成，系統燈別誤植率達47.22%。

監委指出，台電公司長期疏於維持路燈台帳系統資料正確性，除不利台電人員進行路燈普查及路燈外線維護作業，亦影響計畫執行成效評估及相關審核督導。

監察院財政及經濟委員會6日通過由陳景峻、郭文東及張菊芳等3位監委提出調查報告，並糾正台電公司。（編輯：蘇龍麒）1130307