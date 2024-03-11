巴拉圭外長：基於共同價值觀 堅定維持台巴關係

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（中央社東京11日綜合外電報導）巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）今天向「日經亞洲」（Nikkei Asia）表示，巴拉圭無意仿效拉丁美洲和其他地方的國家與台灣斷交，且無意與中國建交。

拉米雷斯在訪問日本期間接受「日經亞洲」獨家專訪時表示：「我們因為和平、民主、自由、人權情況和法治等重要原則與台灣交往。」

他說，只要巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）政府執政，巴拉圭將「非常堅定地」堅持承認台灣的政策。

潘尼亞在去年的巴拉圭總統大選中，打敗反對派候選人艾里格里（Efrain Alegre），後者曾拋出轉與中國建交的主張。

巴拉圭是台灣目前唯一一個南美洲邦交國，自1957年以來一直保持正式外交關係。

從2016年開始，全球已有10個國家為了與北京當局建立正式關係而與台灣斷交，希望因此在經濟上獲得回報。這10國中有5個位於拉丁美洲，分別為巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜和宏都拉斯。

拉米雷斯說，他的國家從台巴關係中獲得了經濟利益。他提及：「我們與台灣政府在科技、衛生和教育方面密切合作。這些是（我們）與台灣的主要利益所在。」目前，約有600名巴拉圭學生正在台灣求學。

拉米雷斯還說：「我們正與台灣合作，希望在巴拉圭發展半導體產業。」台灣在半導體產業處於領先地位。

儘管拉米雷斯承認中國是世界版圖中的重要角色，但他說：「我們不會接受（與中國）建立這種關係的任何條件，因為我們不會中斷與台灣的外交關係。我們承認台灣。台灣對巴拉圭來說相當重要。」

他認為，無論如何，與中國沒有外交關係並未成為經濟上的阻礙。他意指在巴拉圭開展業務的中國大企業，其中包括電信巨頭華為。

拉米雷斯表示，他希望透過南方共同市場（Mercosur）的框架加深與中國的貿易關係。

南方共同市場是由巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭和玻利維亞5國組成的貿易集團，巴拉圭為現任輪值主席國。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130311