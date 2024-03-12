黃捷提案中配入籍須宣誓效忠 邱太三：須全盤考量

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（中央社記者吳書緯、林敬殷台北12日電）民進黨立委黃捷提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修法草案，增訂中配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，也須和外配一樣經過考試等規定。陸委會主委邱太三今天說，中配與外配基礎不一樣，必須要全盤考量。

立法院院會今天對行政院長陳建仁施政報告繼續質詢，邱太三進入議場前接受媒體聯訪，媒體詢問有關黃捷的提案是否可行。

邱太三指出，中配的議題很多立委關心，如果中配要與外配做比較，其實事實上兩者基礎是不一樣的，也因為基礎不一樣，所以很難給予做評斷，如果說要平等來對待，恐怕雙方都各有利弊，這個必須要全盤考量，也必須要分析利弊得失，還有相關配套，應該要由立法院來做討論。

內政部長林右昌受訪時表示，外國籍的部分目前沒有宣誓入籍程序，不過世界上很多國家，包括美國、加拿大、新加坡等國，都有在入籍的時候有宣誓入籍的程序，外籍的話，如果要加進這個程序的話，就必須在國籍法增加條文，賦予相關的義務，若涉及陸籍的話，就必須修改兩岸人民關係條例，在條文新增相關的規定。

林右昌說，對於國家的宣誓，他相信是很多人會認同的，畢竟要加入一個大家庭，效忠國家，效忠中華民國也是應該有的提議。

媒體詢問是否支持中配入籍須宣誓效忠台灣，林右昌表示，陸配的部分涉及兩岸人民關係條例，這部分是陸委會的權責，內政部主管的是國籍法。

黃捷提案指出，鑑於外國人歸化我國國籍需提出喪失原有國籍證明，而在中國人民入籍台灣，要求放棄中國國籍恐有法制及實務上困難；因此參考世界先進國家立法例及國籍法，提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」，作為申請定居的必要條件。（編輯：蘇龍麒）1130312

因兩岸互不承認的政治現狀，陸配與外配取得身分證規定引用不同法源。（中央社製圖）