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黃捷提修法 中配入籍須宣誓效忠台灣

2024/3/11 22:50
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（中央社記者王揚宇台北11日電）針對中國大陸籍配偶入籍我國，民進黨立委黃捷提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修法草案，增訂中配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，也須和外配一樣經過考試等規定。

黃捷說，她的修法版本中，宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。

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黃捷提案的案由指出，鑑於外國人歸化我國國籍需提出喪失原有國籍證明，而在中國人民入籍台灣，要求放棄中國國籍恐有法制及實務上困難；因此參考世界先進國家立法例及國籍法，提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」，作為申請定居的必要條件。

黃捷所提修法版本，增訂中配入籍宣誓須於內政部指定地點、指定方式公開為之。宣誓的誓詞為「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務。」大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130311

#內政部
#台灣
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