郭子乾生日賴清德送祝福 盼讓台灣影視在國際發光

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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨總統當選人賴清德今天特別親自錄製影片，祝賀節目主持人郭子乾60歲生日快樂。賴清德讚郭子乾是台灣的模仿天王，也用心推廣台灣客語文化，未來要與郭子乾一起努力，「讓台灣的影視作品在國際舞台上發光發熱」。

郭子乾今天滿60歲生日，賴清德辦公室表示，賴清德悄悄錄製影片送上溫馨祝福，在郭子乾主持的網路節目「鄉民大學問」最後5分鐘播出，成為節目超大彩蛋，令郭子乾驚喜不已。

影片中，賴清德首先打趣說道「我是本尊，不是郭子乾模仿的」，稱讚郭子乾是台灣的模仿天王，在節目主持、電視劇、電影或舞台劇都有驚人表現，累積非常多忠實粉絲。

今天是白色情人節，賴清德告白表示「我也是你的粉絲」、「你模仿我的節目，我都有看，非常精彩」；還不忘幽默提醒下次若再模仿他，「要記得頭髮不是那麼中分啦」。

賴清德說，郭子乾透過許多優秀演藝作品，為台灣觀眾帶來無數歡笑和感動，郭子乾在「茶金」講海陸腔、「步月．火燒」講四縣腔，「聽說您是在演戲前才開始學客語，演一行像一行」。

賴清德感謝郭子乾用心推廣台灣客語文化，並大讚「這就是職人精神，我們都應該好好向您學習」。他表示，未來要與郭子乾一起努力，讓台灣的影視作品在國際舞台上發光發熱。

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郭子乾過去曾透露與賴清德如何結緣，賴清德時任台南市長時，郭子乾與屏風表演班赴台南火車站前廣場表演。郭子乾回憶「當天下大雨，賴副總統時任台南市長，從頭穿雨衣、從頭坐到底」，表演結束後「還上台講解，把每一個演員都講出來、感謝所有製作團隊」。

郭子乾說，這是自己所見所聞、親眼所見，「可見賴副總統對我們藝文的、自發性的、地方性的媒體非常重視」，賴清德非常重視藝文工作者，令人感動。（編輯：翟思嘉）1130314