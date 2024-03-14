黃國昌質疑台鹽綠能案 經濟部：不會護短

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（中央社記者曾智怡台北14日電）有關民眾黨團總召黃國昌質疑台鹽綠能案件，經濟部國營司重申，相關案件於前屆國會也有立委質疑，經濟部作為台鹽大股東，已責成其應善盡公司治理責任，好好監督轉投資公司。

經濟部強調，相關受質疑資訊，應全面提供檢調調查，不會護短，務必確保公共利益。

經濟部透過新聞稿指出，至於台鹽綠能公司的現任董事長吳國卿，他是經濟部國營會的退休人員，督導台電公司業務長達30年，如經濟部長王美花所言，吳國卿協助電力發展多年具有相關專業，因此於台鹽綠能董事長懸缺時，經濟部敦請退休的吳國卿接任董事長，協助台鹽度過經營困境。

他於2020年在經濟部任職時，被派任可威公司董事，在這之前與可威公司董事長陳文宏過去並不認識，也無淵源。吳國卿原為多年文官，與所謂派系無關，台綠治理及營運應持續改善，但經濟部仍須說明清楚。

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此外，台鹽綠能2023年受相關案場開發履約爭議，以及主要案場位於台南七股地區的光電總量管制影響，造成虧損2.47億元，累積虧損達實收資本額1/2，母公司台鹽已依規定於2024年3月8日代為發布重訊。

然而，虧損主要是與台泥公司正針對嘉義義竹漁電共生案場履約爭議進行合意仲裁，因此先行提列應收帳款的「預期信用減損損失」，未來一旦仲裁確定，仍會對應收帳款作調整。（編輯：潘羿菁）1130314