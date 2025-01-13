前台鹽綠能董事長陳啓昱羈押期限將屆 南院裁定延押2個月

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）前台鹽綠能公司董事長陳啓昱因涉嫌違反證券交易法，於113年11月25日遭羈押禁見，因羈押期限將屆滿，檢察官聲請延押，台南地院今天以原羈押原因仍存在，裁定延押2個月。

台南地方法院發布新聞稿指出，被告因違反證券交易法等案件，於民國113年11月25日裁定羈押，檢察官以羈押期間即將屆滿，偵查尚未終結，原羈押原因仍然存在，認被告有繼續羈押並禁止接見、通信必要，聲請延長羈押2個月。

台南地院指出，經訊問後，被告未就全部犯罪事實完全坦承，顯然保留部分情節，且此案涉案人數甚多、金流往來龐雜且龐大，尚待檢警一一傳喚及清查，扣案物證仍需調查，相互勾稽比對研判等，原羈押原因及必要性仍未消滅，裁定自114年1月25日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

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台南地檢署偵辦光電弊案，113年10月23日聲押禁見陳啓昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地院10月24日裁定5人均請回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院11月1日重新開庭審理，但陳啓昱未到庭，經檢察官核發拘票拘提無著，11月4日發布通緝，陳啓昱於11月25日上午在律師陪同下自行前往台南地檢署報到，檢察官當天訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：李淑華）1140113