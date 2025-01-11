民眾黨集會聲援柯文哲 黃國昌：向賴清德宣戰時刻

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（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨今天下午在自由廣場舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，現場民眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」。代理黨主席黃國昌表示，今天是向總統賴清德宣戰時刻，民眾黨一定為所有台灣人戰到底，把民主法治奪回來。

前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨今天舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，除了聲援柯文哲，也要求司法公正，並號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。

儘管北台灣寒流來襲，但中午過後，許多民眾不畏寒風走上街頭聚集在自由廣場，下午2時活動開始後，自由廣場牌樓及中山南路已經擠滿支持民眾。

現場在主持人帶領下，群眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」、「賴清德，放人」、「DPP Free KP」等口號。眾人手握鏡面指扇、頭戴印有柯文哲肖像面具，象徵每個人都要擔任柯文哲分身，並且高舉明鏡，映照司法的醜陋。

柯文哲妹妹柯美蘭致詞時數度哽咽強調，柯文哲絕對沒有貪污，190頁的起訴書有11個「起疑」、68個「可能」、5個「疑似」，卻沒有1項真正金流，但柯文哲仍然被羈押。

柯美蘭說，柯文哲願意支付新台幣7000萬元交保金、戴電子腳鐐、辭去黨主席，就是為了探視父親，因為柯文哲內心對父親有很深愧疚，結果仍被認為要逃亡。

柯文哲妻子陳佩琪致詞時回憶，檢廉去年8月30日搜索時把他們家翻箱倒櫃，甚至搜走她已故父親留下的存摺，她知道檢廉想查金流，結果柯文哲被羈押4個月，只換來「某時地」。

陳佩琪說，嚴冬時刻卻有這麼多人，為台灣的司法正義發聲，讓她很感佩，許多人替柯文哲的司法待遇抱不平，她要代表柯文哲全家致上12萬分謝意。

致詞結束後，陳佩琪和柯美蘭兩人在台上向群眾鞠躬致謝，現場也準備寫有「柯爸病危，請讓阿北回家盡孝」的布條，現場民眾心情激昂，不斷高喊「讓阿北回家」。

活動至傍晚進入高潮，主辦單位將自由廣場牌樓打上象徵綠色恐怖的綠色燈光。黃國昌致詞表示，過去曾是白色的自由廣場，標記著台灣人民前仆後繼推倒黨國體制，當初人民用選票把前總統蔡英文、賴清德送進總統府，但民進黨卻成為自己過去最討厭的模樣。

黃國昌強調，民進黨現在把司法檢調作為政治追殺的工具，面對賴總統的獨裁與威權，他要告訴賴總統，民眾黨不害怕，今天就是向賴總統獨裁威權體制的宣戰時刻。

黃國昌回憶，柯文哲交保後曾與他有2小時會談，但柯文哲沒有花1分鐘討論案情，反而拿紙筆跟他闡述民眾黨未來10年的發展，讓他深受感動。

黃國昌強調，群眾今天齊聚不僅是關心柯文哲清白，也關心台灣司法是否公正獨立，大家一定要共同努力奮鬥，在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定會站在最前面，為所有台灣人奮戰到底，把屬於台灣的民主法治奪回來。

集會經大合唱落幕後，黃國昌號召民眾黨公職和群眾前往中山南路與愛國西路交叉口，外界一度以為可能衝撞總統官邸。黃國昌表示，賴總統大概以為會帶群眾去官邸找人，所以請警方把愛國西路封鎖起來，但民眾黨是最挺警察的政黨，不會為難警察，「人不會衝過去」。所幸最後未釀進一波衝突，人潮約於晚上6時30分後散去。

為訴諸國際媒體發聲，黃國昌也在現場以英文闡述柯文哲遭到賴政府政治迫害、遭到囚禁4個月，而今天大家齊聚一堂，就是要呼籲將司法正義還給人民、捍衛台灣的民主。

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此外，黃國昌在會前接受媒體聯訪。媒體詢問如何看待民進黨立法院黨團總召柯建銘稱，民眾黨上街是自尋死路。黃國昌表示，若真的要講司法正義，容他直言，最沒資格說的就是柯建銘，柯建銘如果真的還有一點羞恥心，就應該待在家裡認真反省所作所為，同時跟台灣社會道歉。

媒體詢問是否之前也發現，柯文哲講話有卡卡等類似狀況。黃國昌回應，陳佩琪看到自己丈夫被羈押這麼久，作為妻子，心裡的焦慮、不捨與難過，他們都感同身受。他呼籲，此時此刻最重要的事，賴政府請把政治黑手跟髒手拿走。（編輯：林克倫）1140111

前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨11日在台北舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，柯文哲妻子陳佩琪（左）、胞妹柯美蘭（右）同台喊話，呼籲釋放柯文哲，過程中陳佩琪數度泛淚。中央社記者王飛華攝 114年1月11日

台灣民眾黨11日在台北舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，主辦單位晚間將綠光打在自由廣場牌樓，象徵「綠色恐怖」。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日

台灣民眾黨「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動11日在自由廣場登場，民眾黨代理主席黃國昌（右）壓軸登場，向現場所有支持者揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日

民眾黨11日在自由廣場舉辦集會，代理黨主席黃國昌晚間在活動尾聲時現身發財車上高喊，「不是衝不了總統官邸，而是選擇不衝」，讓現場氣氛一度緊張，所幸最後未釀進一步衝突，人潮約於晚間6時30分後散去。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年1月11日