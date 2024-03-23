校長遴選瑕疵高虹安稱沿用 綠議員：勿轉移焦點

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）竹市成德高中校長續聘評鑑案被教育部發函稱有瑕疵、應撤銷。竹市長高虹安稱是沿用前朝委員名單。有民進黨議員說，此案被教育部證實瑕疵，高虹安勿轉移焦點、抽換概念。

112學年度竹市成德高中校長續聘評鑑案，被教育部發函稱遴選委員會成員不符資格，於法未合，應予撤銷。

對此，高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪說，竹市府教育處沿用前市府聘用的黃姓遴選委員，若按照現在教育部回函標準，108學年度遴選就有不符評選資格，已要求教育處釐清、回函處理，未來遴聘委員時要更加謹慎小心。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，高虹安的校長遴選案被教育部正式函文要求撤銷原措施，證實有程序瑕疵嚴重之情事，認為高虹安施政出包永遠是「前朝的錯」，不會檢討自己。

楊玲宜指出，前市府並沒有勾選中華大學副校長解鴻年作為遴選委員，評鑑過程也未沒收綜合座談當事人陳述意見的權益，強逼部分訪談老師對前任校長作不實指控，此次遴選甚至有未出席的委員名字出現在紀錄中，懷疑有偽造文書、登載不實之嫌。

楊玲宜說，去年新竹市寡婦樓都更案爭議也是委員名單有嚴重問題，包括解鴻年曾任寡婦樓都更開發商獨董，卻擔任新竹市環評委員、都市設計及土地使用開發許可審議委員，遭質疑未利益迴避。

楊玲宜說，如今成德高中校長續聘評鑑案又出現解鴻年這名「御用委員」，質疑校長遴選不公、黑箱作業，呼籲高虹安應盡快對外說明清楚，勿再轉移焦點與抽換概念。

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據教育部函文內容，依照高中校長遴選聘任及辦學績效考評辦法，遴選委員必須有現職公立高中校長代表1人，查本件校長遴選委員會之公立高中校長代表為黃姓委員，為退休校長，已離開教育現場，要件不符。

教育部函文指出，學者專家解姓委員並非是設有教育系、所之大學的參考名單人選，而是由竹市府另行擇定的人員，與規定不符。因此，本件校長遴選委員會於去年5月底的會議有組成不合法之瑕疵，於法未合。（編輯：林恕暉）1130323