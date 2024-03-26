郭昱晴：選民陳情五花八門 還要求代購演唱會門票

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨立委郭昱晴今天分享擔任立委一個多月的心得，她說，五花八門的陳情選民服務非常多，還遇到非常神奇的要求，例如，指定去某個路口當義交，還有要求幫忙代購韓團演唱會門票並指定搖滾區。

民進黨晚間發布新聞稿表示，全新直播節目「老闆叫我開直播」播出第2集，發言人戴瑋姍擔任主持人，邀請立委郭昱晴擔任來賓。

戴瑋姍請曾是演員的郭昱晴評論本屆立法院的金馬獎，郭昱晴說，質詢應該是有問有答，有完整過程才是真正的質詢。但有些立委自顧自地拿起麥克風一直講，也不給官員回答，後來才發現原來只是為了回去剪短影音，完全失去立委監督的意義。

黃國昌日前在立院黨團協商時拉高分貝斥責的畫面，成為直播上的話題。戴瑋姍詢問郭昱晴這樣的演技給幾分，郭昱晴說，零分、因為演太超過了。

郭昱晴說，黃國昌不只在媒體鏡頭前如此，私底下也不遑多讓，曾有一次立院簽到時，誤以為立委林月琴插隊，也當場咆哮。這個故事讓網友當場刷起「7382」欺善怕惡的網路諧音梗。

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郭昱晴提到，某次一位國民黨立委希望調換質詢順序，她從善如流地答應幫忙，沒想到事後發現該立委調換順序，竟是要去開記者會罵民進黨，讓她有點傻眼，覺得自己是不是人太好。

另外，戴瑋姍與郭昱晴在節目分享，雖然立院狀況風風火火，但目前仍有許多地方正在進行補選，需要民眾的關注。她們說，苗栗市長補選由徐筱菁代表民進黨參選，徐筱菁曾任市民代表與議員，能在艱困選區經營非常不容易，這次也提出青年創生、行銷苗栗等政見，讓年輕人能返鄉創業，相信徐筱菁一定能讓苗栗更進步。（編輯：謝佳珍）1130326