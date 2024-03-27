岡山飛岡山 綠委促開闢直航促成台日友好新里程碑

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（中央社記者王揚宇台北27日電）高雄市選出的民進黨立委邱志偉、許智傑今天說，桃園直飛日本岡山航線已於去年3月啟航，高雄岡山與日本岡山有地緣同名特色，更應該盡早開闢直飛航線，並開啟台日友好新里程碑。

邱志偉、許智傑今天在立法院召開「台日友好高雄先，岡山直飛更方便」記者會，作相關說明。

受邀出席記者會的台灣虎航商務長許致遠說，台灣虎航重視、深耕高雄市場，也注意到民眾在疫後注重深度旅遊，因此開闢高雄－茨城航線。至於高雄飛日本岡山航線，目前日本地勤、海關人力缺乏，但他昨天和岡山方面確認，如果5月、6月海關等相關人員招考順利的話，就有希望討論是否能開航。

許致遠期待5月、6月有好消息，7月能正式發布高雄直航日本岡山的訊息。關於航班規劃，許致遠說，初期是每周2班到3班，若未來當地的地勤人力夠、市場支持，會持續增班。

邱志偉說，去年3月26日桃園—岡山直飛恢復，每週共有4班，但高雄—岡山直飛航線疫情前後都未能成功開闢，未來若民航局與業者努力成功，首航班機他將安排高雄市岡山區長、民代及里長共同組團，赴日本岡山訪問，他也將致函給岡山縣知事等人，希望促成這條航線 。

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許智傑表示，過去西日本中心的岡山，一直是冷門航點，這幾年在台灣業者經營下，已成為內行人知道的熱門航點，不僅通關快速、機票價格平實，岡山更是桃太郎的故鄉、盛產桃子、葡萄等農特產，未來若能開闢高雄—岡山直飛航線，勢必成為新話題，並開啟台日友好新里程碑。

交通部民用航空局空運管理組長謝金玫說，疫情前高雄飛國際線的航點有7個，從3月31日開始的夏季班表會回到6個航點，若能促成岡山這條線，就能百分之百回到疫情前的7個航點，期待在今年中或下半年盡速開闢這條航線。（編輯：郭無患）1130327