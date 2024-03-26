立委成立多國議員友好協會 盼拓展實質關係

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（中央社記者林敬殷台北26日電）由跨黨派立委組成，3個歐洲多國的國會議員友好協會今天舉行成立大會。發起人之一的民進黨立委邱志偉表示，友好協會是任務導向，並非聯誼性質，盼未來透過國會外交工作，提升並拓展台灣與北歐五國及波海三國雙邊實質關係。

民進黨立委邱志偉、陳冠廷、林楚茵今天在立法院舉行「台灣與巴爾幹地區九國國會議員友好協會」、「台灣與北歐五國及波羅的海三國國會議員友好協會」、「台灣與匈牙利國會友好協會」，及「台灣電子競技政策促進會」成立大會，由羅馬尼亞國會友台小組主席費連坵（Cǎtǎlin-Daniel Fenechiu）率領參眾議院重要領袖的訪團與會。

出任「台灣與北歐五國及波羅的海三國」國會議員友好協會會長的邱志偉表示，今年是第4屆成立「台灣與北歐五國及波海三國國會議員友好協會」，此次是在過去「台灣與波海三國國會議員友好協會」的既有基礎上，新增瑞典、芬蘭、丹麥、冰島及挪威等5國。

邱志偉表示，友好協會是任務導向，並非聯誼性質，台灣與歐洲各國是民主同盟，雙方共享自由、民主、人權等共同價值，而台灣與歐洲國家產業也有高度互補性，盼未來透過國會外交工作，提升並拓展台灣與北歐五國及波海三國雙邊實質關係。

擔任「台灣與巴爾幹地區九國國會議員友好協會」與「台灣電子競技政策促進會」會長的陳冠廷表示，過去就曾邀請保加利亞前外交部長巴希（Solomon Passy）來台交流，過去台灣遭中國打壓時，多度呼籲歐盟挺台。台灣與保加利亞等巴爾幹地區國家享有民主、自由等共同價值，希望此次國會議員友好協會能讓台歐關係更加深化。

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出任「台灣與匈牙利國會友好協會」會長的林楚茵也表示，看到許多第一線的大使如此努力，也希望立委發揮所能，透過雙邊國會議員互訪與聯繫，增進彼此交流、深化兩國關係。今年下半年匈牙利將接任歐盟輪值主席國，相信台匈的友好關係，能讓台灣在歐洲爭取到更多發聲機會。

費連坵致詞時表示，台灣是民主與經濟的典範，台灣的經驗對於世界來說非常重要，國會外交能超越政府政治，達到更為深入的效果，他多年來支持台灣，回國後希望促進更多議員參與友台小組。（編輯：翟思嘉）1130326