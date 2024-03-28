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綠議員曝光廉政委員會紀錄 質疑柯文哲不查台智光

2024/3/28 17:39
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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市議員簡舒培今天說，105年的北市廉政委員會紀錄顯示，時任市長柯文哲主持會議，最後卻決議暫不立案調查台智光案，質疑柯文哲既然聲稱忍耐8年，為何當時不調查。

民進黨台北市議員簡舒培透過媒體群組表示，台北市政府廉政透明委員會於民國105年1月間開會，會議紀錄顯示當天主席是柯文哲，其中一項討論事項為「議員質詢本府光纖到府委外建設案疑涉圖利，請廉政透明委員會立案調查。」此案就是指台智光。

簡舒培指出，最後決議事項清楚明白地寫著，「現階段暫不立案調查，如有發現其他具體新事證，再行提案討論。」多名議員在柯文哲任內就對台智光提出質疑，市府才開廉政委員會討論，結果卻不立案調查，柯文哲現在說自己忍耐8年，為何當時不立案調查。

她說，柯文哲一定會說在會議中途離開未參與討論，最後決議是時任副市長鄧家基，但會議紀錄明白寫著「主席柯文哲市長（兼召集人）」，自詡勤政的柯文哲為何討論一半就中離，是刻意閃避台智光，還是不覺得有問題，檢調出手才放馬後砲。

民進黨北市議員洪婉臻也透過媒體群組指出，委員會草草決議「對此案暫不立案調查」，如此輕率敷衍，讓人不得不質疑護航圖利動機太明顯，批評柯文哲還好意思說已忍8年，但連開廉政透明委員會都可做半套打假球，廉政變黑箱。

洪婉臻說，當天會議紀錄逐字稿顯示，許多廉政委員發言提醒台智光案有問題，包括「台智光標案基本上是高達新台幣120億元大案子，卻只收6000萬元履約保證金，已是不合常理」、「合理的保證金應該是3.6億，這案子保證金有問題，台灣智慧光網也有問題」。

洪婉臻表示，廉政委員接二連三指出問題，但柯市府最後還是幫忙背書，身為時任廉政委員會主席的柯文哲，在司法介入調查後只急於討拍卸責訴委屈。

她說，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，依舊不正視台智光案問題，如今蔣市府只喊話要終止柯市府在106年簽的子約，是重重拿起、輕輕放下，放任瀆職絕對也是共犯之一。（編輯：蕭博文）1130328

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