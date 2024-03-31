美國2024貿易障礙報告 點名台灣未採認美規車標準

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨天公布「2024年對外貿易障礙評估報告」（NTE），點名台灣未能採認美國機動車輛標準，對美規車設置技術性貿易障礙。

美國貿易代表署（USTR）指出，依照美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）打造的美國車輛（美規車），遭特定國家實質阻擋在外。

貿易代表署未來一年將持續就此議題與外國政府和當局交涉，以確保美國出口的美規車能進入這些市場。被點名的國家包括哥倫比亞、埃及、寮國、摩洛哥、菲律賓、沙烏地阿拉伯和台灣。

根據報告內容，台灣2002年1月成為世界貿易組織（WTO）成員時，採用聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）1958年協議的汽車標準。

2008年4月，台灣交通部發布法規，允許限量進口美規車，但上限數逐步降低。若干美國車商希望定期引入新款美製車型，來誘發消費者對自家品牌的興趣，但在台灣卻遭總量管控牽制。

此外，報告也持續關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺（ractopamine）最大殘留容許值（MRL）做規範等作法，「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮」。

美牛方面，報告提及台灣2021年解除30個月齡以上牛隻的美牛和牛肉產品進口禁令，但台灣尚未解決長期以來對美牛產品的其他貿易障礙，例如禁止進口牛絞肉、對某些美牛內臟產品實施繁瑣的進口檢查；美方持續呼籲台灣全面對美牛開放市場。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130331