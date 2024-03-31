經貿辦：台灣未要求標示萊劑MRL 美NTE報告也沒提及

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（中央社記者葉素萍台北31日電）美國公布2024年各國貿易障礙報告（NTE），行政院經貿談判辦公室今天表示，有關台灣內容與2023年大致相同，但台灣並未要求豬肉產品須標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），美方報告中也未提及此事，部分媒體報導有誤。

媒體報導，美國近日公布「2024年各國貿易障礙報告（NTE）」，持續關切台灣要求進口美豬須落實原產地標示，以及要求標示萊克多巴胺（瘦肉精）殘留容許量（MRL）。

行政院經貿談判辦公室今天透過文字說明指出，美國貿易代表署（USTR）依據美國貿易法，每年須向美國總統及國會相關委員會提交貿易障礙報告（NTE），說明貿易國的重大貿易障礙，除台灣之外，報告內容涵蓋歐盟、日本、韓國及中國等近60個貿易對手。

經貿辦說，2024年度貿易障礙報告中，有關台灣內容與2023年大致相同。其中有關豬肉原產地標示部分，自2021年起即在美方報告中出現；不過，台灣並未要求豬肉產品須標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），部分媒體報導有誤，而且美方報告中也未提及此事。

經貿辦強調，各國政府為維護國民健康、安全等考量，都會實施若干貿易管理措施，至於這些措施的合理性，貿易對手國彼此間難免有不同的觀點。

經貿辦表示，針對各國就管理措施所提出的不同看法，台灣政府一向秉持善意與各國溝通，針對美方的意見，各主管機關均以專業的態度與美方討論，外界無需對此一報告賦予過多政治解讀。（編輯：林淑媛）1130331