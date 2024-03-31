美貿易報告促校園廢基改禁令？教部：依法禁用

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（中央社記者許秩維台北31日電）教育部今天表示，依學校衛生法規定，學校供應膳食優先採用在地農產品及禁用基因改造食品，將督導學校落實執行校園禁用基因改造食品。

中時新聞網今天報導，美國貿易代表署近日公布「2024年對外貿易障礙評估報告」，促台灣全面開放校園對美牛及其產品的市場，要求廢除校園餐點不得使用生技食材（基改食品）的禁令等。美方表示，台灣自2015年12月起，禁止校園餐點使用基改食品，這缺乏科學根據。

教育部透過文字回應，依學校衛生法第23條第3項規定，學校供應膳食及其食材應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，因此校園依法優先採用在地農產品及禁用基因改造食品。

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在法規與機制方面，教育部提到，自2018年起全面推動在地3章1Q食材，並規定學校供應膳食應至校園食材登錄平台登載食材資訊，如違規依契約進行裁罰；並持續落實中央聯合抽查、地方政府主動全面督導監測、學校落實食材驗收及契約管理的3級管理機制。

教育部指出，會督導學校落實執行校園禁用基因改造食品，透過函示基改食品範圍、依食品標示辨識、修正午餐契約範本、於校園食材登錄平台公告禁止等方式，落實學校午餐3級管理機制。（編輯：張雅淨）1130331