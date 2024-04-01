民進黨立委陳培瑜結合竹縣黨部 聯合服務處揭牌

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）民進黨不分區立委陳培瑜今天與民進黨新竹縣黨部成立聯合服務處；她說，未來會努力將中央資源帶到新竹縣，以個人從事教育文化工作的經驗，替新竹縣盡一份心力。

陳培瑜與民進黨新竹縣黨部聯合服務處今天下午舉行揭牌儀式，除了多名民進黨中央黨部代表及地方黨部黨公職應邀出席，也有教育文化相關民間團體到場給予祝福。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方致詞表示，陳培瑜重視教育文化等議題，相信能讓更多文化教育資源引流到新竹縣，未來地方將與陳培瑜合作，在科技、教育、文化各方面持續努力，讓新竹縣更好。

陳培瑜致詞表示，她曾是國中老師，也開過繪本書店，為促使台灣教育文化持續進步，她選擇認養新竹縣選區，盼以個人過去經驗，替新竹縣教育文化產業盡一份心力。

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陳培瑜說，因新竹縣有新竹生醫園區，是總統蔡英文推動生物科技產業的執政重點之一，因此須仰賴醫師背景的民進黨不分區立委王正旭共同協助關注醫療政策，所以這次民進黨在新竹縣可說是「1+1」的服務。

前民進黨不分區立委邱泰源以其醫療專業服務新竹縣，王正旭致詞說，他將銜接邱泰源工作，共同努力推動準總統賴清德打造健康台灣的政策，讓民眾有更好醫療與健康環境。（編輯：陳仁華）1130401