華郵訪專家談花蓮地震 肯定台灣地震防災系統

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（中央社記者石秀娟華盛頓4日專電）花蓮外海3日發生芮氏規模7.2強震，是921地震後最大規模。華盛頓郵報訪問專家指出，地震災情相對輕微，可歸功於嚴格的建築規範、防災演練、廣泛疏散、防災應對政策及運氣。

華盛頓郵報（Washington Post）4日報導台灣大地震，以台灣因有充分準備，及一點運氣為標題，探討這次地震造成死亡人數相對較少的原因。

報導訪問陽明交通大學土木系副教授單信瑜，及喬治華盛頓大學（George Washington University）工程管理與系統工程學系副教授巴伯拉（Joseph Barbera）。他們認為，台灣自1999年921大地震後實施的防災措施有效幫助減災。

1999年9月21日凌晨1時47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3地震，造成超過2400人死亡。

根據中央災害應變中心統計，花蓮地震至台北時間4日晚上8時40分為止，造成10死、1099傷、705人受困、及15人失聯。

單信瑜告訴華盛頓郵報，台灣過去25年的地震防災有很大進步。政府加強學校、醫院建物的抗震標準，台灣99%的學校符合現行的建築規範。

曾在921大地震後隨美國國際開發總署（USAID）前來協助台灣的巴伯拉指出，台灣嚴格執行地震建築規範，很有紀律。台灣已建立完備的地震緊急因應系統，能有效救災，降低災害風險，在這方面應該受到肯定。

報導提到，在台灣，從小學就有地震防災演習。民眾的地震防災意識也已提高，例如去年消防署舉辦防災知識測驗，題目包括地震發生時是否應立刻去開門（正確答案為否），20萬參與測驗的民眾中有9成答對。

不過，報導也提到，台灣這次地震的緊急因應措施並不完美，7個縣市的民眾沒有收到國家級警報，引發批評。氣象署對此道歉，表示因低估而未發警報。

報導指出，這次地震造成的死亡人數相對低，部分是因為運氣。地震發生在早晨（7時58分），許多人在上班途中，而不是在家中；此外震央在外海，而不是在台灣本島，且接近震央的花蓮也是人口較為稀少的地方。（編輯：郭中翰）1130405