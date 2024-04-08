台灣深耕中美洲統合體 共同啟動公衛海洋等7項合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市7日專電）中美洲統合體（SICA）日前正式啟動為期兩年，由台灣資助的公共衛生、海洋保護等7項合作計畫。這7項計畫將在台灣中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯開展推動。

這7項新合作計畫3日由中華民國駐瓜地馬拉大使曹立傑，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez），以及貝里斯外交部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）和SICA官員共同主持啟動儀式。

7項計畫為期兩年，主要合作領域是公共衛生、氣候變遷、海洋環境保護、中小企業發展、永續旅遊業、能源轉型與電動車、數位轉型及機構強化計畫。

瓜地馬拉與貝里斯兩國政府感謝台灣長期以來協助SICA在經濟、社會、環保、氣候變遷與強化機構能力等領域，推動相關合作計畫，幫助區域與國家發展，以及提升人民的生活福祉。曹立傑也強調，台灣是國際社會重要的一份子，未來也會和SICA及區域國家攜手努力，共同促進繁榮發展。

中美洲議會（PARLACEN）去年8月通過由尼加拉瓜提出的「排我納中」案，批准中國成為中美洲議會常駐觀察員，並取消台灣觀察員的地位，中華民國也宣布正式退出中美洲議會。外界關注，中國是否為再次運作，將中美洲統合體列為下個目標，壓縮台灣外交空間。

中華民國外交部表示，依照中美洲統合體憲章規定，重大議案都必須提交外長會議和元首峰會討論，並採取共識決，而友邦貝里斯與瓜地馬拉都是統合體會員國，因此台灣目前的參與和權益都不會受影響。

台灣自1992年起與中美洲統合體合作，在2002年成為正式觀察員，迄今是世界上少數承認中華民國政府合法地位的國際組織，與中美洲銀行（CABEI）同為台灣在此區域重要的外交據點。

台灣已和SICA共同推動超過120項合作計畫，其中包括再生能源、民主安全、觀光發展、海運、公共衛生、氣候變遷、中小微型企業和數位轉型等。（編輯：韋樞）1130408