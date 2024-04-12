藍喊話卓榮泰 520上任後絕對直球對決

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（中央社記者范正祥台北12日電）國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，內定行政院長卓榮泰520上任之後，國民黨團會以最快速度建請立法院長韓國瑜召開朝野協商，邀請卓榮泰到立法院報告並備質詢，絕對會以直球對決。

總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長。卓榮泰今天主持新內閣成員公布記者會，發布第2波內閣人事。

洪孟楷今天於國民黨團記者會表示，520即將到來，新閣揆就職之後，兩週內要到立法院業務報告、總質詢。

他說，國民黨團成員將在卓榮泰上任後第一次總質詢時，要求卓榮泰說明清楚，民眾關心的治安、食安及經濟安定，三安問題有沒有辦法解決，怎麼樣讓大家放心。

洪孟楷指出，未來新內閣就職後，必須重視包括打詐、防詐等治安議題。另外，社會大眾對食安無法放心，新內閣團隊也要做好如何讓民眾放心。

他說，經濟安定、物價穩定非常重要，尤其現在物價飆升，4月電價調整，許多民眾感到非常痛苦。

國民黨立委許宇甄今天出席黨團記者會時說，未來新內閣應設法處理積重難返的問題，譬如錯誤的能源政策應該儘速調整，提出可行的解決方案。她並提及，包括勞保財務、少子女化、老人照護、健保、產業缺工等問題，賴政府應以新思維、新方法面對。（編輯：蘇志宗）1130412