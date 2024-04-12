民進黨不分區4女力立委 進駐桃園擴大服務量能

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（中央社記者葉臻桃園12日電）民進黨桃園市黨部今天召開記者會，宣佈將由不分區女力立委郭昱晴、張雅琳、林月琴和范雲認養桃園市各區進行服務。黨部主委張丞儀說，將結合在地議員量能以服務喚回市民肯定。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀表示，郭昱晴將負責桃園區、八德區、大溪區；張雅琳負責龜山區、蘆竹區、大園區；林月琴負責中壢區、平鎮區、龍潭區；范雲負責楊梅區、新屋區、觀音區。

張丞儀說，過去民進黨不分區立委認養責任區，主要目的是「墾荒」，這次由4名女力立委主動認養桃園市，更大的意義在於透過堅韌與細膩的力量來延續經營和深耕基層，相信能結合在地議員量能，落實紮根服務，喚回市民肯定。

郭昱晴說，相信能替桃園帶來新興力量，不管是兒少、長者、親子的議題，都能傾聽年輕世代更多聲音；張雅琳說，將傾聽親子需求，目前已經開始接地方選民服務。

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林月琴則說，希望跟桃園在地團體持續連繫，宣揚民進黨理念，希望能光復桃園、讓服務不中斷；范雲則說，民進黨看到桃園是非常重要的城市，她會為下一代而戰，對桃園照顧超越黨派。

民進黨副秘書長何博文表示，每次選舉的結果是人民給予民進黨反省檢討的機會，民進黨不會因為一次挫敗就放棄對於桃園的耕耘，而是會擴大對於桃園及桃園市民的服務。（編輯：方沛清）1130412