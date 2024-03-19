擴大聽取年輕人聲音 民進黨啟動黨務革新論壇

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨2024大選選後啟動黨務革新，今天在高雄舉辦首場青年論壇；近50名青年黨公職與會，從新媒體社群經營、國務青人才培育、地方年輕公職活動增進互動、到議員助理費提高，現場討論熱烈。

民進黨晚間發布新聞稿指出，首場青年論壇由民進黨政策會執行長王義川、副秘書長翁世豪、新媒體中心主任詹賀舜、青年部主任阮俊達、組織部副主任葉仁創、立委許智傑一起主持。

王義川表示，黨部選後啟動黨務革新工作，先從幹部年輕化，再來就是檢討宣傳溝通平台。

詹賀舜表示，社群要結合政治工作，是一大考驗，臉書還是主要的政治攻防、消息大宗，而LINE是封閉性社群，以建立粉絲俱樂部，組織使用可以分享專屬訊息；IG則是生活感，X是跟國外進行連結；threads比較偏同溫層，但可以接觸到平常接觸不到的意見，這些社群建議大家好好經營。

詹賀舜說，今年黨中央會執行2個企劃，一個是品牌優化，「和你在一起」，從LOGO優化、DPP認同卡結合一卡通變成複合式卡片。另外，開創新節目，從每週三晚上開始直播，談近期時事議題。

阮俊達表示，民進黨青年部是全國政黨第一個一級青年單位，不斷貼近年輕人，也希望栽培黨內年輕人投入選舉或成為專業幕僚。今年將推出「Green Up 湠青計畫」，第一是培育國務青，讓年輕人可以透過參加活動加入國務青。第二是青年黨公職、青年幕僚與青年黨員的增能和串聯。第三是青年對話行動，走出同溫層，接觸更多不同領域的年輕人。第四是希望強化青年部的社群，做民進黨的子品牌，吸引年輕人關注。

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阮俊達說明，今年有「國務青提案競賽」，希望借重年輕人創意，改變民進黨，比如，年輕人可以提案來開節目、辦活動、研究政策，有機會帶著自己的想法改變民進黨。

阮俊達說，民進黨主席賴清德將選舉補助款捐出來，設立「美德青年育才計畫」，將支持40歲以下在民進黨工作超過3年的青年政治工作者，可以短期進修，也可以到國內外念碩博士，藉此樹立民進黨是國內培養政治人才的第一品牌的定位。（編輯：林興盟）1130319