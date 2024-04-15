韓國瑜接見巴拉圭參院議長 盼擴大合作深化友誼

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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院長韓國瑜今天接見巴拉圭參議院議長歐斐拉時表示，中華民國與巴拉圭邦誼堅固，盼未來雙方能擴大合作，深化兩國友誼。歐斐拉說，兄弟友邦互助合作，巴拉圭對中華民國的認同不曾改變。

歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）一行到立法院拜會韓國瑜，立法院副院長江啟臣、民進黨立委王世堅、民眾黨立委林憶君在場。韓國瑜致詞時說，台灣與巴拉圭分處地球的兩端，有朋自遠方來，格外感到親切。

韓國瑜指出，中華民國與巴拉圭邦誼堅固，在教育、能源、畜產、科技、醫療、公共衛生等各領域交流與合作。他舉例，台灣是巴拉圭豬肉出口第一大市場，台灣也是巴拉圭牛肉出口第二大市場；台灣科技大學在巴拉圭訓練的學生，在巴拉圭也獲得很好的評價。

韓國瑜表示，展望兩國未來關係，一定可以繼續深化彼此友誼，包括兩國在貿易方面還有巨大的成長空間。

歐斐拉致詞時說，台巴關係深厚，人民情感交流，兄弟友邦互助合作，邦誼長久；巴拉圭對台灣的外交立場一直非常明確，不論中華民國台灣的執政黨是哪一個政黨，或是誰來執政，巴拉圭對中華民國的認同不曾改變。

展望未來巴拉圭與台灣的互助合作，歐斐拉說，巴拉圭會繼續深化與兄弟友邦的關係。（編輯：謝佳珍）1130415