國土署與營造業廉政交流 建立誠信經營溝通平台

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（中央社記者陳俊華台北18日電）國土署今天說，為使公共工程推動過程落實廉政精神，日前與6家百大營造業者交流，希望能形成廉政治理夥伴關係，並建立未來議題合作溝通管道，以營造優質的工程環境及促進企業永續發展。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，營造業、建築業及土木等工程人員，一直是中央推動基礎公共建設的重要夥伴，為使從業人員在工程執行過程中，能落實廉政精神與企業誠信，國土署在4月8日到17日間，由政風室率相關人員與6家百大營造業者，進行廉政交流對話。

國土署說，為進一步與合作廠商建立正向廉政交流，特別與泛亞工程建設公司、豐譽聯合工程公司、瑞助營造公司、中華工程公司、大成工程公司及春原營造公司的管理階層人員，就「圖利與便民」、「內控管理」及「誠信治理」等議題深入討論。

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國土署指出，推動廉政工作必須跳脫傳統肅貪、防貪思維，在既有檢舉信箱管道外，也應踏出公部門，主動走向企業，經由企業廉政服務，提供區辨圖利、便民及相關法令等諮詢，透過即時雙向溝通，以排除企業經營困擾，建立誠信經營環境，讓營造工程能公正合理，朝永續發展邁進。

國土署表示，台灣依據「聯合國反貪腐公約」持續推動反貪腐相關工作，在國土署官網設有「採購廉政平台專區」，主動公開公共工程推動情形，讓全民監督。未來會持續推動營造業廉政交流，強化公私部門合作及提升國內整體建設效能。（編輯：蘇志宗）1130418