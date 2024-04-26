台灣民主實驗室分析：俄羅斯拿台灣大選打認知戰

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）非營利組織「台灣民主實驗室」近日發布分析，今年1月的台灣大選不僅在中國、也在俄羅斯的社群媒體引發關注，部分評論藉機炒作美國有意引爆更多區域衝突，也有評論刻意對台灣的主權和民主提出質疑。

「台灣民主實驗室」（Doublethink Lab）聚焦分析1月13至15日發布於Telegram平台、且有超過1萬人瀏覽的貼文。台灣於1月13日完成大選。

根據分析，在這些意識形態親近莫斯科當局的貼文，民進黨和國民黨分別被呈現為「代表美國」和「代表中國」的政黨，暗示台灣無法掌控自己的命運、台灣的生存取決於美中兩大強權角力，而台灣大選是美中各自的魁儡彼此間的鬥爭。

部分俄語評論稱民進黨煽動中國與台灣之間的敵意，宣稱台灣將是對中國採取侵略作為的一方，並因此引發中國報復。

在這些評論中，美國也被指為衝突煽動者，而民進黨的勝利意味將有更多美國武器和軍事設施出現在台灣，不可避免導致台海戰爭。

根據分析，民進黨在大選勝出，也被相關俄語評論塑造為美國成功維持對台灣的控制，以利引爆對中國的戰爭。部分貼文稱，未來美國將透過更多軍事挑釁行為、外交和資訊攻擊、官方對台訪問等，加大力道刺激中國。

在這樣的敘事脈絡下，相關俄語內容往往將所謂不可避免的台海衝突與俄烏戰爭扣連。

這類敘事往往將俄羅斯描述為西方政策的「受害者」、宣稱俄羅斯的主權利益遭打壓，而一如在烏克蘭的戰爭，台海衝突也將是「代理人戰爭」，只不過美國的鬥爭目標由俄羅斯轉向中國。

相關俄語內容稱烏克蘭和台灣都是美國魁儡；美國試圖利用台灣造成區域局勢不穩定、打造「烏克蘭2.0」。

民進黨在總統大選的得票率也被拿來做文章。「台灣民主實驗室」指出，相關俄語內容往往強調民進黨在總統大選僅贏得約4成選票，並宣稱多數台灣民眾事實上希望與中國更親近。進一步計入投票率後，相關評論更宣稱，民進黨在總統大選僅贏得約29%選民支持。

這些俄語內容也質疑台灣沒有「真民主」。台灣民主實驗室舉例，有貼文引用台灣媒體報導在1月13日當天，有近百位金門民眾受困於台北松山機場、無法搭乘軍機返鄉投票。

在去脈絡的情況下，相關貼文指控台灣當局「介選」、刻意不讓金門高達8成的國民黨支持者返鄉，並稱「原來這就是民主的介選手段」。

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但「台灣民主實驗室」引用中央社的報導提到，根據國防部發布新聞稿，總統與立委選舉期間，國軍各級部隊均依規定完成戰備輪值及休假規劃，相關人力調節規劃以滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則，因此無法支援民航局「臨時提出」的疏運任務需求。

值得一提的是，上述報告所述現象在俄語網路空間已行之有年，呈現的意識形態也早已是俄羅斯社會主流一部分。除了對俄羅斯民眾，相關論述對台灣民眾的說服力及其深層原因以及俄中之間如何「唱和」，值得進一步探究。（編輯：陳慧萍）1130426