國安局：關鍵設施導入雙備援防護 今年擇定40處巡檢

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（中央社記者游凱翔台北1日電）關鍵基礎設施防護韌性為重中之重，國安局表示，行政院因興達發電廠停機事故，推動關鍵設施導入「雙備援」（備援再備援）系統概念，加強緊急事故應變，並於去年推動院級巡檢，今年擇定40處實施。

國安局長蔡明彥今天上午至立法院外交及國防委員會，報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。

送抵立法院的書面報告指出，國安局依「國家情報工作法」，統合調查局、警政署、憲指部等國安單位，注蒐影響關鍵基礎設施安全預警情資，供行政院國土安全辦公室參考，並保持密切聯繫，適時配合調整情蒐部署，發揮情報支援行政綜效。

國安局提到，國安局為行政院「國家關鍵基礎設施安全防護專案小組」成員，從風險辨識、主要威脅、脆弱性分析等面向提供專業意見，協助國土辦推動關鍵基礎設施安全防護業務。

針對現行關鍵設施所面臨的風險，國安局區分「天然災害」、「人為危安」及「資安攻擊」，並以國安風險管控角度，提出6項精進作為以強化設施韌性，包括「落實『雙備援』系統與巡檢機制」、「強化人員查核與杜絕滲透」、「機先防護演練與強化應變」、「整合政府資源與社會聯防」、「確保資訊安全與情資分享」及加強「情報蒐研與掌握趨勢」。

國安局指出，行政院因2022年3月3日「興達發電廠停機事故」，推動油水電與通訊等關鍵基礎設施，導入雙備援系統概念，加強緊急事故應變能力，並於去年推動院級巡檢工作，今年擇定40處實施檢視，後續應落實巡檢機制，以利有效檢視設施罅隙及運作韌性。

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國安局提到，未來應續透過調查局「全國安全防護工作會報」，及落實「公共工程採購契約範本」有關規範，強化關鍵基礎設施相關人員安全查核，以利維護設施內部純淨，同時強化關鍵基礎設施相關人行政院每年舉辦「 金華演習」，從中發掘危安因子並先期改進，強化設施韌性與應變作為。

另外，國安局為情報統合機關，均派員參與演習，並由副局長擔任觀察評鑑委員；另國土辦為落實驗證關鍵基礎設施安全管理及保安防護各項作為，今年選定20處實施院級設施安全防護演習。如何進一步結合國防部「平戰轉換」想定，驗證設施平時與變時營運韌性，應列實體防護演練優先重點。（編輯：楊蘭軒）1130501