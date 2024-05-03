朱立倫：國民黨將強力監督 30項主張盼新政府回答

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）民進黨總統當選人賴清德將於20日上任，國民黨主席朱立倫今天說，國民黨一定扮演強力監督角色，國民黨智庫提出的死刑存廢由立法院民意決定等30項重要主張與法案，請賴清德政府好好回答，這才是民眾所期待的新時代。

朱立倫今天率領國民黨智庫執行長柯志恩以及7位智庫分組召集人，召開「520新政府，新期待，別讓人民受傷害」記者會。

朱立倫表示，再過17天就是新的階段，到底賴政府要不要好好面對、解決人民所擔心的、不滿的，或回應大家所期待的議題，這是民眾共同的疑問。

朱立倫強調，國民黨做為國會最大政黨，一定扮演強力監督角色，要求賴清德政府負起責任。國民黨做為負責任的政黨，不是只提出問題或批評，而是有具體的主張，智庫提出的30項重要主張、法案與政策，也請賴清德政府好好回答，相信這才是民眾所期待的新時代。

智庫執行長柯志恩表示，檢視蔡政府近3個月網路民怨狀況，在廢死議題方面，大數據結果顯示高達88.7%民眾感到負面反對情緒；在兩岸關係方面，則有65.4%的民眾表示不滿。

柯志恩說，在網路詐騙方面，有65.2%受訪者對台灣2023年被詐騙金額88.78億元、創史上最高表示不滿；在能源政策方面，有78.3%民眾對錯誤能源政策表示負面；在教育改革方面，有74.9%表示不滿意。網路討論聲量最高的10項民怨包括廢死議題、兩岸關係、國會改革、網路詐騙、能源政策、教育改革、通貨物價、年金改革、住房政策及空氣汙染。

國民黨的30項主張、法案，包括死刑存廢由立法院民意決定、速推國會改革法案、總統赴立法院國情報告常態化、鼓勵企業加薪、核電延役等，柯志恩也說，這30項具體作法，未來將透過新聞稿、論壇或記者會等形式呈現。呼籲520新政府、新期待，別讓人民受傷害，民進黨政府要重視民眾的期望，別讓民眾傷心絕望。

內政法制組協同召集人翁曉玲表示，大法官要接地氣，體察民意。台灣近年發生許多手段兇殘的重大刑案，法務部不執行死刑，形同實質廢死，已經引發民怨。國民黨受廣大民意付託，在4月9日提出「法庭之友」的意見書，強烈表達死刑在沒有立法院修法廢除前，死刑是合憲且合乎司法正義的制度。

面對台海軍事緊張，國家安全組召集人陳永康表示，國民黨在下會期將推動制定「國家安全戰略法」，成為指導國家政策發展與運用的工具，建立從上到下的最高政策指導，並建立跨部會協調，整理與整合有限資源的危機處理能力，達成國家安全目標。（林淑媛、翟思嘉）1130503