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感謝勞工付出 朱立倫：5月1日應為國定假日

2024/5/1 16:06
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，5月1日的這一天，應成為國定假日，讓所有勞工獲得應有的尊嚴、休息、合理的收入與保障；國民黨會堅定地和勞工站在同一陣線，讓台灣不再是「過勞之島」。

朱立倫下午透過臉書表示，今天是五一勞動節，「勞工」是社會上最重要的一份子，所有食衣住行都離不開勞工的幫忙，因為有了大家的負重前行，才有了台灣的歲月靜好。

朱立倫說，5月1日的這一天，更應該成為國定假日，讓所有在台灣社會上努力付出、推動經濟發展的勞工獲得應有的對待與尊嚴、休息與假期以及合理的收入與保障。

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朱立倫也說，國民黨會堅定地和勞工站在同一陣線，從立法院黨團到各地方政府，會全力協助各種勞權、社會保險等政策，讓台灣脫離「過勞之島」的稱謂，也應該要完善勞保基金的機制，政府更應保證最終支付，才能讓勞工的努力與付出無後顧之憂，也才能永續台灣的經濟、穩定社會發展。

朱立倫表示，感謝台灣的勞工們，因為有了大家的付出及貢獻，在風雨飄搖的世界局勢中，台灣才能夠穩步向前，經濟持續發展，國民黨也一定會發揮監督制衡的角色，讓勞工生活無虞、權益得到尊重。（編輯：翟思嘉）1130501

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