傳與馬英九達共識廢反滲透法 朱立倫：沒聽過

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（中央社記者王承中台北30日電）前立委邱毅指國民黨主席朱立倫與前總統馬英九密會，達成共識要廢除反滲透法。朱立倫今天表示，沒有聽過；對於是否想修正反滲透法，他說，沒有聽過這件事，他就不回應了。

朱立倫今天出席國民黨舉辦的「113年度模範工會領袖表揚大會」，會前受訪被問到國民黨立委徐巧芯遭網路攻擊，經查IP使用單位是彰化縣社頭鄉公所時表示，台灣民主政治怎會淪落到惡意攻擊國會議員，應該把社會焦點放在關心人民生活、勞工權益或民眾關心的議題。

朱立倫指出，由民進黨發動，或民進黨所屬的網軍、媒體發動，每天攻擊在野黨立委，台灣民主真的是向下沈淪。他呼籲民進黨主席賴清德及民進黨設法制止歪風，不要再做讓人民看不起的民主政治。

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對於台灣貧富差距擴大，達66.9倍。朱立倫表示，數字絕對是低估，台灣貧富差距不只是資產的貧富差距，收入上的差距也越來越大，如何提高勞工薪資、保障勞工權益，政府、民間該做的，都是國民黨努力的目標。

朱立倫指出，勞團關心的勞退權益，如果真的發生問題，政府應該完全負擔，提撥比例也應該調整；保障勞工權益有太多應該要做的事情，國民黨一定跟所有勞工站在一起。（編輯：謝佳珍）1130430