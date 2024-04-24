馬英九質疑若台海開戰 美國是否會毫無保留挺台

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）前總統馬英九今天表示，世界已經無法承受另一場戰爭，需要更多的對話與共識，台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。兩岸同屬中華民族，本質上與俄烏、以巴完全不同，絕對有足夠的智慧，和平處理爭端，振興中華。

馬英九今天透過臉書表示，最近看到包括美國哥倫比亞大學、紐約大學等名校的教授與學生，因在以色列轟炸加薩走廊事件聲援巴勒斯坦人，陸續遭到警察逮捕，這給他很大的震撼，同時也更讓他省思到兩岸關係。

馬英九說，即使美國支持以色列，但美國民眾心中有一把尺，不一定會跟著政府腳步走，為了巴勒斯坦，學生甚至選擇與公權力對抗，美國內部陷入分歧；美國因內部特殊政經結構，美國政府毫無保留地挺以色列，但台灣不是以色列，如果台海發生戰爭，美國會如此毫無保留挺台灣嗎。

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馬英九說，中東戰火持續，受苦的還是平民老百姓，以色列、巴勒斯坦都是如此，絕對不容許台灣變成下一個戰火熱點。

馬英九表示，他多次主張，為了國家安全，必須備戰，要有足夠的國防力量，但備戰的目的是止戰，更重要的是要避戰，真正以民為念的領導人，會透過謀和，避戰止戰。他連續兩年帶台灣的大學生訪問中國大陸，目的就在透過交流，增進瞭解，為兩岸的永續和平繁榮打下堅持的基礎。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1130424